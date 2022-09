L’exjugadora de bàsquet manresana Mònica Valentí, actualment resident a Torí, afirma que «era claríssim que guanyaria Meloni. La previsió s’ha complert». L’empresària considera que ara «es formarà un govern de centredreta amb una dona al capdavant, per primera vegada, i s’espera que no traurà l’avortament, tot i que en regions on ja governa la el centredreta hi posa moltes traves». Afegeix que «hem tingut temps per digerir-ho. Ara, però, s’ha desmarcat una mica del programa.Es tracta d’un partit hereu del feixisme però es vol demostrar més moderat. Meloni i els seus aliats tindran dificultats, però cal veure com ho implementen i esperem que tinguin sentit comú».

Pel que fa a la formació de governs, Valentí diu que «s’espera que es formi un govern més estable, ho hauria de ser per la majoria de govern». Serà una coalició de tres, «de Salvini, que no és gens estable i que canvia d’opinió d’un dia per l’altre, de Berlusconi, un punt moderat i que pot ser el factor d’equilibri i a més és europeista, i Meloni. Per sort no és d’un partit únic». Quant a la baixa participació a les eleccions, la manresana assegura que «la gent està superdesencantada. I sorprenentment, el Moviment 5 Estrelles ha tret un gran resultat». Estableix que hi ha hagut molta diferència de resultats entre el sud i el nord, «a Nàpols 5 Estrelles ha guanyat per més del 30%, per la promesa d’una ajuda per ser ciutadà, que pot ser un punt de distorsió». En canvi, «al nord ha sortit el que era previst, cap sorpresa i ja estava madurat». Diu que «hi ha molta abstenció per cansament amb la classe política».