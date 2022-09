El dia després de les eleccions, la guanyadora, la líder ultradretana Giorgia Meloni, el va dedicar a la família i al gimnàs "per baixar la tensió", però també a nombroses crides per anar configurant un ràpid Executiu que satisfaci les peticions dels seus socis de coalició, Lliga i Forza Itàlia, i que sigui capaç de començar un diàleg amb Brussel·les.

Guido Crosetto, fundador amb Meloni de Germans d’Itàlia i un dels seus principals assessors, que malgrat deixar el partit fa anys, ara es probable que tingui un càrrec a l’Executiu més d’extrema dreta des del feixisme, assegura que "es triarà els millors" sense tenir en compte el partit. "Si algú pensa que es farà el nou Executiu amb el manual Cencelli -com es coneix la fórmula política que assigna ministeris segons el pes dels partits en la majoria governamental- o plantant banderes del partit als ministeris, està molt equivocat. El govern de Meloni es construirà triant les millors energies italianes", va dir en una entrevista a "Il Messaggero".

Una de les crides de Meloni va ser al primer ministre en funcions, Mario Draghi, segons els mitjans italians, per emprendre un diàleg que permeti presentar els Pressupostos al més aviat possible. Les intencions del pròxim executiu han de plasmar-se en el Projecte de Pla Pressupostari, que ha de ser remès a la CE abans del 15 d’octubre, un termini impossible de complir perquè encara no s’ha constituït el govern, que com a molt aviat podria estar a punt a finals de setmana. Per això, és probable que Itàlia sol·liciti una pròrroga per presentar el text. Per als analistes polítics, Meloni ja ha exclòs per a Interior el líder de la Lliga, Matteo Salvini, molt qüestionat pels barons del partit pels mals resultats a les eleccions.

Meloni ha moderat el seu discurs antieuropeu durant la campanya sobretot perquè el diàleg constructiu amb Brussel·les és necessari per garantir els pròxims trams que han d’arribar de fons europeus, així com revisar alguns detalls del Pla de Recuperació presentat per Itàlia per destinar més diners a la crisi energètica, com va prometre en campanya. Després que en el passat Mattarella vetés la figura a Economia de Paolo Savona per ser partidari de la sortida de l’euro, aquesta vegada Meloni anirà amb peus de plom en l’elecció del ministre: "una figura molt seriosa que sàpiga portar els comptes en ordre i tingui una visió estratègica de creixement", segons va dir ella mateixa. Mentre que figures com Giulio Tremonti, ministre d’Economia amb Berlusconi i ara al partit de Meloni, no aconsegueixen convèncer, es podria optar per un "tècnic": Fabio Panetta, ex director general del Banc d’Itàlia i membre del Comitè Executiu del BCE. Panetta seria una figura que podria tranquil·litzar als mercats i capaç de dialogar amb Brussel·les perquè reprogrami l’ús dels fons europeus davant la pujada dels preus de l’energia.