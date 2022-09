Les autoritats daneses van confirmar ahir tres fuites als gasoductes Nord Stream 1 i 2 registrades durant en 24 hores. Es tracta de dues fuites al nord-est i una al sud-est de l’illa de Bornholm, situada a la Mar Bàltica, entre les costes de Dinamarca, Alemanya i Polònia. Totes les fuites s’han localitzat en aigües daneses. Prèviament, l’operador rus havia informat d’una pèrdua de pressió als dos gasoductes. No es coneix un precedent similar. El primer gasoducte porta setmanes sense subministrar gas a Europa i el segon mai va arribar a entrar en funcionament per decisió política d’Alemanya i els seus socis occidentals en resposta a la invasió d’Ucraïna. A l’espera que les investigacions aclareixin els fets, les autoritats implicades no exclouen la hipòtesi del sabotatge. La primera ministra danesa, Mette Frederisken, ha dit que és poc versemblant que es tracti d’una casualitat que aquestes tres fuites arribin al mateix temps.