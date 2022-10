L’Audiència Provincial de Lleida ha confirmat la condemna a un any d’inhabilitació i 6 mesos de multa per a l’exalcalde d’Alcarràs Miquel Serra. El tribunal ha desestimat el recurs d’apel·lació de Serra i ha estat condemnat per un delicte de desobediència després de desatendre la Junta Electoral Provincial, que durant les eleccions de l’abril del 2019 li va requerir despenjar estelades d’una plaça pública i retirar una placa commemorativa del referèndum. Serra ja havia estat condemnat a tres mesos d’inhabilitació i una multa per haver obert el centre cultural Lo Casino per al referèndum de l’1-O. L’exbatlle, d’ERC, ha acusat l’estat de «persecució política» i ha titllat la pena de «desproporcionada». Segons ell hi ha hagut irregularitats al requeriment i assegura que es tracta «d’una peça més de la causa general contra l’independentisme». «Per defensar la llibertat d’expressió em demanen 1 any d’inhabilitació per càrrec públic», va lamentar ahir.