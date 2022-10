El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) celebrarà avui un ple que se centrarà a abordar les conseqüències de la dimissió de Carlos Lesmes com el seu president i el del Tribunal Suprem (TS), particularment en el debat sobre qui ha d’ocupar el seu càrrec de manera interina, ja que bona part dels vocals es neguen a acceptar al successor designat pel Gabinet Tècnic del TS, el magistrat Francisco Marín Castán.

Assenyalat per a les 16.30 hores, el ple extraordinari el va convocar el mateix Lesmes la setmana passada amb l’únic objectiu d’afrontar la paràlisi en les negociacions entre els sectors conservador i progressista del CGPJ per nomenar els candidats al Tribunal Constitucional (TC) a qui competeix designar l’òrgan de govern dels jutges.

Tanmateix, la seva dimissió, anunciada diumenge i formalitzada dilluns, per la falta d’avanços en les converses entre PSOE i PP per renovar el CGPJ –que ja fa gairebé quatre anys que està caducat– ha desplaçat a un segon pla el problema dels dos nomenaments al TC per posar sobre la taula qüestionis més urgents. Així, els vocals progressistes han introduït un nou punt en l’ordre del dia per valorar i, si escau, adoptar les decisions que «legalment procedeixin» després de la marxa de Lesmes.

Les fonts del CGPJ consultades indiquen que aquest segon assumpte serà el que centrarà el ple, ja que en aquests moments els vocals veuen prioritari resoldre qui ha de reemplaçar Lesmes.