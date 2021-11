El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el projecte de pressupostos que la Generalitat ha preparat per al 2022 durant una reunió entre consellers i president. Els comptes han sigut els protagonistes d'aquesta trobada. Després de l'aval de l'executiu, passarà a mans del Parlament per al seu possible tràmit i aprovació, si aconsegueix els suports suficients.

Aquest dimarts, però, no s'ha vist ni aprovat la llei d'acompanyament, que comporta les mesures fiscals, que haurà de passar per una altra reunió del Govern que podria celebrar-se de manera extraordinària el dijous vinent. Aquesta separació en el tràmit dels pressupostos i les mesures fiscals es deu al fet que el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya encara ha d'emetre el seu dictamen sobre la llei d'acompanyament, i probablement això arribarà aquest dimecres.

Això no obstant, no variarà els terminis previstos en les tramitacions al Parlament. De fet, aquest mateix dimarts el conseller d'Economia, Jaume Giró, porta al Parlament els pressupostos per iniciar els tràmits immediatament. El primer escull que hauran de superar els comptes serà la votació de les esmenes a la totalitat. Els grups tenen fins a aproximadament el 19 de novembre per decidir si en presenten i el debat i votació al ple del Parlament apunta al 22 de novembre. El Departament d'Economia preveu que es faci la votació final dels comptes el 23 de desembre o a principis de gener si algun grup els porta al Consell de Garanties Estatutàries.