La Fiscalia Anticorrupció de l'Audiència Nacional investiga possibles irregularitats en la contractació pel manteniment de camions de Bombers. Aquesta investigació, que ha avançat 'El Món', pretén aclarir com funcionava el sistema de contractes amb què una mateixa empresa, Grupo Iturri, cobrava per la prevenció i reparació de vehicles de la Direcció General d'Extinció i Prevenció d'Incendis (DGEPIS) els últims anys.

El maig passat, el mateix Departament d'Interior va ordenar que s'indagués i es portés el cas a la justícia. Així, la informació es va posar en mans de la fiscalia barcelonina i dels Mossos d'Esquadra, però finalment ha arribat a l'Audiència Nacional.

El detonant, un missatge

Tot i que ja feia mesos que des de la DGPEIS s'apuntava el resultat caòtic dels contractes pel manteniment dels camions, el detonant del cas va ser el missatge que alertava que a mitjans de març de 2021 ja s'hauria exhaurit el saldo d'un contracte previst per a un contracte vigent fins al desembre. Aquesta gestió econòmica anava acompanyada d'anomalies freqüents, com la utilització repetida de la figura mercantil del reconeixement de deute, que està ideada per liquidar els costos d'un servei que ha superat el valor de la licitació inicial.

La informació destapada per 'El Món', que remunta la investigació a finals de 2016, inclou també factures de vehicles amb dades incoherents o l'existència de tallers de Grupo Iturri als mateixos parcs de Bombers de Cerdanyola, Valls i Calonge, quan Interior no tenia constància de cap conveni que cedís l'ús d'aquests espais a la companyia.

Rescissió de contracte i nova licitació

Els fets es van posar en coneixement de la justícia poc abans que es dissolgués l'anterior govern català, amb el conseller Miquel Sàmper al capdavant d'Interior. Ara, mentre Anticorrupció investiga el cas, la conselleria en mans de Joan Ignasi Elena prepara el tancament d'un nou contracte que posi fi als problemes detectats. El passat octubre van rescindir el contracte anterior, que havia estat prorrogat en diverses ocasions i que era l'origen, en gran part, del descontrol dels darrers anys, apunten fonts del departament.

La nova licitació ja està en marxa i preveu tenir un nou adjudicatari l'abril de l'any vinent. Aquest nou contracte preveu una millora en la dotació econòmica, ja que es considera que abans estava infrafinançat, i estableix nous mecanismes de control per evitar que produeixin les anomalies detectades els mesos anteriors. A més, es planteja també que l'impuls del Departament d'Interior per renovar una flota de vehicles dels Bombers envellida ha de facilitar també a reduir el volum de reparacions necessàries els últims anys.

Mentre no es resol el nou contracte, per dur a termes les tasques de prevenció i manteniment necessàries, el Departament d'Interior ha anat tramitant adjudicacions reduïdes i contractes de serveis. En alguns d'aquests casos, per la particularitat del servei i l'especialització de l'empresa, qui ha estat escollit per seguir oferint les seves prestacions ha estat el Grupo Iturri. En altres casos, qui s'ha fet amb la contractació dels serveis ha estat una empresa diferent.