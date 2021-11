La presidenta del Comitè Científic Assessor del Departament de Salut, la doctora Magda Campins, ha explicat aquest dimecres que han demanat que el passaport covid també sigui obligatori a cinemes i teatres. Campins creu que la implementació de la mesura a restaurants, gimnasos i residències és "un primer pas", però espera que un cop el TSJC s'hagi posicionat es pugui anar ampliant en altres àmbits. Això sí, ha deixat clar que es tracta d'una mesura temporal que anirà variant en funció de la situació epidemiològica. D'altra banda, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha admès que estan "preocupats" per l'increment d'ingressos als hospitals. "Fa tres setmanes que estem pujant en nombre de casos", ha avisat.

Cabezas ha explicat que actualment hi ha més de mig miler de persones ingressades i que tenen l'ull posat sobre aquelles que poden acabar a l'UCI. Pel que fa als perfils, la gran majoria són pacients majors de 50 anys. "Sempre hem dit que la covid és més greu quan augmenta l'edat, per això comencem a vacunar per les edats més avançades", ha recordat.

La secretària de Salut Pública també ha especificat que la variant delta és la prevalent al país, i que la delta plus es manté estabilitzada al voltant d'un 5% aproximadament. Tot i això, també ha posat en valor que la letalitat de l'onada actual és "molt més baixa" en comparació a les anteriors, un fet que ha atribuït directament a la vacunació.

En el marc de la compareixença, el departament de salut ha tornat a fer una crida a les persones que encara no s'han vacunat, a fer-ho, recordant que és la forma més "útil" de prevenir la infecció. "Estem enviant missatges, vacunant amb cita, sense cita i també de forma oportunista", ha assenyalat. També ha anunciat que pròximament perfilaran la vacunació de la tercera dosi per a persones de 60 a 69 anys, personal sanitari i persones residents a centres sanitaris i sociosanitaris de residències de gent gran.

Pendents del passaport covid

Preguntada per la implementació del passaport covid, Cabezas ha afirmat que van "pas a pas" i que han presentat un text ben documentat que esperen que el TSJC avali aquesta mateixa setmana. De fet, ha afegit que ara mateix no tenen un "pla B". "Pensem que és la millor proposta ara mateix en àmbits molt reivindicats, juntament amb la resta de mesures, creiem que ajudarà a millorar la situació", ha insistit.

Cabezas ha explicat que, de moment, no es preveu implementar aquest certificat per a la cultura perquè consideren que no hi ha tanta acumulació de persones. En una altra línia s'ha expressat, Campins, qui ha apuntat que des del Comitè Assessor consideren important aplicar el passaport en àmbits on es pot menjar, com per exemple el cinema.

Així, ha subratllat que ells van elaborar una proposta de "màxims" que finalment s'ha tirat endavant en gran mesura. Al document proposaven un sistema d'alerta en forma de semàfor, on el risc més elevat es fixava amb una incidència d'entre 75 i 200 a 14 dies, amb una positivitat per sobre del 4%. En aquest escenari consideren adient implementar el passaport en espais on es pot menjar i beure, i on no es pot mantenir la distància interpersonal.

Finalment, preguntada per la repercussió de l'anunci, Cabezas, ha admès que han notat un repunt en la vacunació, si bé ha matisat que ha estat molt petit. "Quan augmenta la sensació que estar vacunat és útil, també pugen les primeres dosis", ha afirmat.