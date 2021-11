El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat aturades de classes als instituts del país aquest divendres en contra de la decisió del Tribunal Suprem (TS) sobre el català a les aules. El sindicat ha fet una crida a desobeir aquesta decisió, que desestima el recurs presentat pel Departament d'Educació i confirma la sentència que estableix un 25% del castellà a les aules. El SEPC alerta que el català "corre perill" i demana no normalitzar els "atacs" a l'escola pública catalana. "Sense català no hi ha escola", defensa el SEPC.

El Suprem ha rebutjat el recurs que va presentar el Departament d'Educació i ha confirmat la sentència que estableix una quota del 25% de castellà als centres educatius, segons ha explicat el propi conseller d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray. "Això és un atac als fonaments de l'escola catalana perpetrat per un tribunal allunyat de la realitat sociolingüística dels centres", ha denunciat el conseller, que ha indicat que "els centres han de seguir treballant com fins ara i no han de fer cap canvi en els seus projectes lingüístics". Cambray ha explicat que ha parlat amb la ministra d'Educació, que li ha transmès que el que cal és complir la Llei Celaá i garantir l'aprenentatge dels dos idiomes, però sense entrar en percentatges.