El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat que Catalunya és una nació "plena" d'Europa, oberta al món i amb una llengua i cultura pròpia. Així ho ha dit en un acte al Palau de la Generalitat davant de representants dels Quatre Motors per a Europa. I és que avui Catalunya ha passat el relleu de la presidència rotatòria a Alvèrnia-Roine-Alps. Catalunya ha ostentat la presidència en l'últim any i, segons ha destacat Aragonès, ha procurat impulsar "les potencialitats econòmiques, científiques, socials i culturals del conjunt dels territoris". El president ha posat l'accent en dos objectius: la transformació social per eradicar les desigualtats i la transformació verda.

A la trobada hi han assistit la vicepresidenta Primera de la Regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, responsable d'economia, deslocalització i preferència regional, Stéphanie Pernod; el cap del Departament de les Relacions Internacionals, Bruno Chiaverini, i el sots-secretari de relacions amb delegacions internacionals de Llombardia, Alan Christian Rizzi, entre d'altres autoritats. Telemàticament, hi participarà el secretari d'Estat del Ministeri d'Economia, Treball i Turisme de Baden-Württemberg, Patrick Rapp, i el Cap de la Divisió de Localització de Negocis i Relacions Econòmiques Internacionals, Thomas Schwara.