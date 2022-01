La incidència de la sisena onada de la covid ha començat a descendir a Catalunya, tot i que caldrà esperar uns dies per saber si es consolida una disminució de contagis, que segueixen disparats amb més de 133.000 en els últims set dies, amb una velocitat de transmissió que s'alenteix i un risc de rebrot encara altíssim, però que va a la baixa.

També va disminuir ahir el nombre de visites de malalts de covid als ambulatoris fins a les 63.559, després de batre el dilluns el rècord absolut, amb 75.595, segons el balanç d'aquest dimecres, superant l'anterior rècord de 68.148 que es va registrar el 26 d'octubre de 2020.

Segons alguns epidemiòlegs, al descens de la corba, a més del toc de queda i les restriccions d'aforament, podria haver-se vist afavorit per la bonança meteorològica, amb una onada de calor inclosa, dels últims dies, per la qual cosa caldrà esperar a veure com afectarà la corba l'inici del curs escolar dilluns que ve i el descens de les temperatures a partir d'avui per confirmar que la sisena onada comença a remetre.

La situació d'hospitals i CAP

Segons les dades actualitzades aquest dimecres pel Departament de Salut, avui hi ha un total de 1.856 persones ingressades amb covid als hospitals catalans, 60 més que ahir, tot i que han baixat els pacients que estan greus a les UCIs, fins als 468, set menys que ahir, 311 d'ells intubats i 14 amb ECMO (respiració extracorpòria).

Les visites dels pacients amb la covid-19 als ambulatoris segueix saturant l'atenció primària amb 63.559 ahir, que són 12.000 menys que dilluns, quan es va registrar el rècord de 75.595 visites als CAP de tota l'epidèmia, que era de 68.148 el 26 d'octubre de 2020, en plena segona onada. El fet que des d'ahir es puguin comunicar els positius de test d'antígens a les farmàcies per telèfon podria haver suposat aquest descens de visites als ambulatoris.

Una de les dades que segueix millorant a poc a poc és el risc de rebrot (EPG), indicador que mesura el creixement potencial de l'epidèmia, que ha baixat 173 punts i s'ha situat en 3.852 punts, encara altíssim.

Més de 32.000 nous contagis i 66 morts

El total de casos confirmats de covid per tota mena de proves ascendeix a 1.405.702, dels quals 32.556 han estat comunicats en les últimes 24 hores, mentre que en els últims 7 dies han estat 133.928 els confirmats per PCR o test d'antígens, la xifra més alta dels dos anys de pandèmia, amb una mitjana de 19.132 casos diaris.

Des de l'inici de la pandèmia han mort a Catalunya per la covid un total de 24.692 persones, amb 66 comunicades en les últimes 24 hores, encara que en l'última setmana han mort 124 persones amb la malaltia, una mitjana de 17 al dia, mortalitat que es manté des de fa dues setmanes.

L'Rt baixa

La velocitat de propagació del virus (rt), majoritàriament de la variant òmicron, és avui d'1,39, dotze centèsimes menys que ahir, és a dir, cada 100 infectats contagien de mitjana 139 persones, un indicador que fa cinc dies que està descendint.

La incidència acumulada de positius a 7 dies per cada 100.000 habitants (IA7) és de 1.718 casos, 47 més que la vigília, mentre que la incidència a 14 dies (IA14) és de 2.846, un total de 103 casos més.

La positivitat -el percentatge de resultats positius en proves PCR i test d'antígens- és del 25,22%, cinc vegades més del 5% que estableix l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per considerar una epidèmia sota control.

Per comarques, les que tenen avui un major risc de rebrot (EPG) són Solsonès, amb 6.403 punts, gairebé 2.000 menys que ahir, Val d'Aran (5.847), Osona (5.746), Terra Alta (4.914), Ripollès (4.574), Vallès Occidental (4.574) i Moianès (4.524).

Per municipis, els que pitjor EPG registren avui són: Vilafant (6.525), Manlleu (6.454), Olesa de Montserrat (6.010), Sant Joan Despí (5.595), Montcada i Reixac (5.507), Sant Pere de Ribes (5.471) Molins de Rei (5.391) i Sant Cugat del Vallès (5.347), mentre que la ciutat de Barcelona té un risc de rebrot de 3.476, un total de 254 menys que ahir, i una velocitat de transmissió (Rt) d'1,20, catorze centèsimes menys que la vigília.