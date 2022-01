La pujada dels principals indicadors s’alenteix Catalunya, superats ja els dos milions de contagiats oficialment de covid durant tota l’epidèmia, i a punt d’aixecar restriccions, continua amb uns nivells elevats de coronavirus, tot i que els seus efectes en el sistema hospitalari estan baixant, principalment pel que fa a pacients en estat crític, qua ja han baixat de 500.

En concret, Salut n'ha declarat 495, 18 menys que en l'anterior balanç. En canvi, hi ha 24 ingressats més (2.862). En paral·lel, s'han declarat 36.177 nous casos de covid confirmats per PCR o TA, i el total des de l'inici de la pandèmia és 1.990.603. El risc de rebrot s'enfila 78 punts (6.741), i l'Rt baixa a 1,14. En les darreres hores s'han notificat 40 morts i la xifra total és de 25.459 defuncions des de l'inici. El 21,11% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 5.902,47 a 5.999,83, i a set dies ho fa de 3.192,66 a 3.204,52. Aquest dimarts els CAP van atendre 65.550 visites relacionades amb la covid.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, que incorporen també els TAR d'autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP i les farmàcies, en l'últim període se n'han notificat 249.935, un nombre superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 218.019. La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 30,37 anys. Durant l'última setmana analitzada (del 16 al 22 de gener), s'han fet 204.455 PCR i 609.144 tests d'antígens, dels quals el 21,11% han donat positiu.

En el càlcul de la positivitat, Salut no hi compta els TAR d'autodiagnòstic, ja que majoritàriament es registren només quan són positius i no quan són negatius. Ara bé, aquests positius sí que sumen com a casos i com a proves fetes. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 2.072.074 casos, dels quals 1.990.603 per PCR/TA.

Pel que fa a les morts, se n'han declarat 40 en les darreres hores i la xifra total és de 25.459 des de l'inici de la pandèmia. Entre el 16 i el 22 de gener s'han declarat 254 defuncions, la setmana anterior se'n van declarar 252. En l'últim interval han estat ingressades a l'hospital 2.759 persones; la setmana del 9 al 15 de gener n'hi havia 2.507.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 45.036 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 500 més en les darreres hores. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 48.821. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.456 persones, 8 més en les últimes hores.