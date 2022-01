No hi haurà reunió entre el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i el president d'Aragó, Javier Lambán. El gabinet de la Presidència del Govern ha informat aquest dijous a la tarda que Lambán ha anul·lat la trobada prevista per aquest divendres a Balaguer entre els dos dirigents. Aragonès i el president d'Aragó havien de tractar diversos temes, com ara els Jocs d'Hivern.

També tenien previst parlar dels fons Next Generation, o d'altres relacionats amb el sector industrial i el sector agroalimentari, la pandèmia i la seva sortida sanitària, social i econòmica d'aquesta. Aragonès mantindrà la resta d'agenda prevista per demà a la Noguera. Lambán va reclamar fa dies una candidatura d'Aragó "al mateix nivell" que Catalunya de cara als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030. El president aragonès va dir que "no hi hauria Jocs" si els dos territoris no conformaven una candidatura conjunta. La resposta oficial la va oferir dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que va subratllar que "Catalunya és qui ha d'impulsar la candidatura". "Estem oberts a col·laboracions", va afegir.