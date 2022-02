Els locals d'oci nocturn reobriran el proper 11 de febrer, sense límits d'aforament ni d'horaris i sense necessitat de presentar el certificat covid per entrar-hi, segons ha afirmat la portaveu del Govern català, Patrícia Plaja, aquest dimarts en roda de premsa. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ja fa uns dies que havia avançat que el sector més castigat per les restriccions per contenir la covid-19 estava a punt de poder tornar a l'activitat.

En la mateixa roda de premsa, Plata també ha informat que l'executiu està d'acord en fer desaparèixer les quarantenes a les escoles abans de final de mes. Els contactes asimptomàtics podran tornar a classe si tenen una prova negativa i només no aniran a l'escola els nens i nenes positius. En aquest sentit, la portaveu ha apuntat que amb "la desacceleració" de la sisena onada, així com amb la retirada de la resta de mesures restrictives també és "necessari" modificar les quarantenes. "Esperem que sigui la definitiva" Fruit d'aquesta desacceleració i la reobertura de l'oci nocturn, el sector celebra la reobertura després que el Govern obligués els locals a abaixar persianes a Nadal, sumant més de 600 dies tancats des de l'inici de la pandèmia. Els propietaris confien que la tornada a l'activitat no suposarà un repunt de casos perquè la interacció es trasllada a altres espais. D'altra banda, asseguren que recomanaran l'ús de mascareta, però adverteixen de la "dificultat" que els clients sempre la portin. Organitzacions com Fecasarm o com el Gremi General de Discoteques de Barcelona han demanat que aquesta sigui "l'última vegada que es tanca" el sector. "Esperem que sigui la definitiva", ha dit el secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona, Ramon Mas a l'ACN.