L'Hospital de Berga ha actualitzat el protocol d'accessibilitat al centre, tornant a la Fase 3 després d'unes setmanes de mesures excepcionals com a conseqüència d'un brot intrahospitalari. L'alt nombre de casos de covid-19 a la comarca fa que els pacients hospitalitzats encara no puguin rebre visites, excepte si es tracta de situacions excepcionals com finals de vida o pacients fràgils, per exemple.

En aquests casos l'acompanyant ha de ser sempre la mateixa persona i ha de romandre en tot moment dins de l'habitació. A més, s'haurà de fer cribratges amb PCR periòdicament. A Urgències i Consultes Externes no es permeten acompanyants tret de casos excepcionals. El centre recorda la importància de portar sempre mascareta quirúrgica o FFP2 i de seguir totes les mesures de seguretat: rentat de mans, ús de mascareta, distància i ventilació.