L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) està investigant els contractes de l’Institut Català de la Salut (ICS) amb l’empresa Basic Devices el març del 2020 per a l’adquisició de mascaretes, vestimenta de protecció, respiradors i altre material per lluitar contra el coronavirus. Les indagacions es basen en les sospites que la falta d’informació d’aquesta operació de compra, la possible situació de prohibició de contractar aquesta empresa per part de l’Administració, la inexistència de la cobertura legal per abonar anticipadament aquesta prestació i la «inadequada» modificació dels acords subscrits.

El 19 de març del 2020, l’ICS va contractar pel sistema d’emergència l’empresa Basic Devices per a l’aprovisionament de material sanitari per un import inicial de 60,5 milions d’euros. L’endemà, a primera hora del matí, la Conselleria d’Economia va efectuar un abonament anticipat a aquesta companyia de 35 milions d’euros. Això no obstant, a la tarda, responsables d’aquest departament van acudir als Mossos d'Esquadra per denunciar una presumpta temptativa d’estafa, tot i que, tres dies després, van pretendre desistir-hi perquè, segons van al·legar a la policia, la contractista havia aportat "prou" documentació per desmentir l’existència de delicte. Modificació de contracte Aquesta actitud va aixecar sospites, però l’embolic burocràtic va continuar. I és que el 5 de maig del 2020, l’ICS va decidir modificar i desistir parcialment del contracte d’emergència assignat a Basic Davices, ja que la necessitat que s’havia de satisfer inicialment s’havia revisat. Aquesta variació del contracte va originar que l’import fos rebaixat als 35 milions d’euros que s’havien donat com a pagament anticipat. L’ICS ha certificat que el material contractat a Basic Devices va ser entregat totalment. L'OAC no veu "elements corruptius" en el contracte de mascaretes L'ICS ha reaccionat a les possibles irregularitats detectades subratllant que el mateix director de l'oficina "ha explicitat a nivell públic que no hi ha elements corruptius en la contractació". L'ICS ha recordat que tot el material va ser "entregat i distribuït" als centres sanitaris i "utilitzat" pels professionals. També puntualitza que l'operació es va fer de forma "coordinada" entre el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, el Servei Català de la Salut i l'ICS. Sí admet que totes les institucions "van assumir un risc" per donar resposta a la "situació d'excepcionalitat".