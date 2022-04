El Departament de Salut ha enviat una carta al Ministeri de Sanitat per reiterar la petició de retirar les mascaretes en interiors, mantenint-les en entorns sanitaris i sociosanitaris i també al transport públic. En la missiva, enviada aquest dimarts, també explica que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, no participarà en la reunió del Consell Interterritorial d'aquest dimecres, que podria abordar el tema, "perquè ha de ser al Parlament" i el propi consell no permet la delegació. Salut ha dit que en cas que no es tracti la qüestió en aquest consell, demanarà que s'abordi la retirada de les mascaretes en l'entorn escolar en el marc de la Comissió Delegada de la covid del Govern.

En la carta, Salut argumenta de forma "extensa" la seva petició de retirar les mascaretes prioritzant l'entorn escolar. Tot i no assistir a la trobada, el Departament ha fet arribar a Sanitat el seu posicionament sobre els punts que s'hi tractaran.