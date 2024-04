Turull acusa Sánchez d'"utilitzar el patiment de l'assetjament" per a "interferir en les eleccions catalanes"

Des de Junts per Catalunya acusen Pedro Sánchez d'"utilitzar les emocions sobre el patiment que representa un assetjament mediàtic indigne per fer tacticisme electoral" i "interferir en les eleccions catalanes". Així ho ha denunciat aquest dilluns Jordi Turull en una declaració institucional sense preguntes des d'Argelers (Rosselló), on tenen instal·lat el quarter electoral de la campanya electoral.

"La democràcia espanyola fa anys que recula, però també ho fa amb la complicitat del PSOE", ha reblat el secretari general de Junts, que ha retret que no hagi fet res quan perseguien els dirigents independentistes. Turull ha començat el discurs enviant el condol al candidat Carles Puigdemont després de la mort de la seva mare aquesta matinada.