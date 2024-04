Dimiteix el primer ministre d'Escòcia Humza Yousaf després de trencar l'acord de govern amb els ecologistes

El primer ministre d'Escòcia Humza Yousaf ha dimitit després de trencar amb els ecologistes com a socis de govern. En una compareixença, Yousaf ha anunciat aquest dilluns al migdia que plega com a líder del Partit Nacional Escocès (SNP) i que abandonarà el govern quan la formació esculli un relleu. D'aquesta manera, evita enfrontar-se a les dues mocions de confiança que tenia aquesta setmana. "No canviaré els meus principis i valors per retenir el poder", ha dit després d'un cap de setmana "reflexionant" sobre la dimissió. Yousaf ha admès haver "infravalorat" la reacció dels ecologistes a la seva decisió de governar en solitari.

Yousaf va trencar l'acord de govern amb el Partit Verd per l'eliminació dels objectius climàtics, cosa que no va agradar als ecologistes. El pacte l'havien signat el 2021 després que el Partit Nacional Escocès (SNP) quedés a dos diputats de la majoria absoluta. Amb la sortida dels dos representants ecologistes de l'executiu, l'SNP s'havia quedat amb un govern en minoria.

Yousaf, de 39 anys, va ser escollit com líder del partit nacionalista escocès (SNP) i va rellevar Nicola Sturgeon al capdavant del govern el març del 2023. Sturgeon va dimitir com a primera ministra d'Escòcia a mitjans de febrer del 2023 al·legant motius personals, però des de llavors ha estat vinculada a un cas de finançament irregular de l'SNP.

Reparar aliances

En la compareixença d'aquest dilluns, Yousaf ha defensat que cal un nou lideratge a l'SNP per "reparar les relacions" amb les altres formacions polítiques i ha demanat al partit que trobi un relleu "tan aviat com es pugui".

L'SNP té 63 diputats al parlament de Holyrood, mentre que conservadors, laboristes, ecologistes i el partit Alba sumen 65 diputats. La formació independentista de l'exprimer ministre escocès Alex Salmond havia exigit un nou pla de secessió com a condició per donar suport al govern de l'SNP en les mocions de confiança, però Yousaf ha optat per dimitir i "no canviar els seus principis".