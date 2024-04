Albiach, després de l'anunci de Sánchez: "És el moment d'acabar d'una vegada per totes amb el 'lawfare'"

La candidata de Comuns Sumar a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha assegurat aquest dilluns que "és el moment d'acabar d'una vegada per totes amb el 'lawfare'" a l'Estat. Ho ha dit en roda de premsa després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi anunciat que continuarà en el càrrec. El dirigent del PSOE va anunciar en una carta que es plantejava plegar arran de la denúncia presentada contra la seva dona, Begoña Gómez.

Després de cinc dies de reflexió, ha anunciat que continuarà al capdavant del govern espanyol "amb més força". Albiach li ha recordat que la seva situació "abans l'han patit moltes altres espais polítics" –ha citat casos com el de l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, l'exministre Pablo Iglesias i l'exvicepresidenta valenciana Mònica Oltra– i ha demanat als socialistes que deroguin la coneguda com a 'llei mordassa' i que es renovi el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) "sense pacte amb la dreta".

Per a l'aspirant a la Generalitat, la decisió de Sánchez ha deixat "molta gent alleugerida perquè el govern de coalició continuarà" però aquests dies de reflexió des de dimecres passat han deixat "desconcertats" molts ciutadans, ha dit. Alhora, ha emplaçat l'executiu espanyol a "reaccionar" i impulsar "una veritable regeneració democràtica": "Ha de governar a l'ofensiva".

Aquesta ofensiva, ha explicat, passa per derogar "de manera immediata" la Llei de protecció de la seguretat ciutadana aprovada per majoria absoluta del PP el 2015, coneguda com a 'llei mordassa', i també per renovar la cúpula judicial sense cap acord amb el PP ni Vox. "Amb aquesta dreta no s'hi pot pactar. Té tics antidemocràtics i no té res a veure amb la resta de dretes d'Europa".

Alhora, ha exigit que el PSOE "deixi d'arrossegar els peus aquesta legislatura" i "redobli esforços" per impulsar mesures com garantir el dret a l'habitatge, reduir les llistes d'espera en sanitat i dependència i millorar els salaris". Ho ha demanat perquè Sánchez, ha considerat, ha "anunciat una decisió", continuar al càrrec, "però sense cap proposta política de contingut", i l'ha advertit que "no l'ataquen per ser Pedro Sánchez, l'ataquen per ser el representant d'un govern progressista que els privilegiats no volen".

Per tal que aquest impuls social que Albiach ha reclamat sigui una realitat a Catalunya, ha aprofitat per demanar que Comuns Sumar tingui prou força per ser al proper Govern de la Generalitat. "L'única garantia que Catalunya tingui un Govern progressista que veritablement vagi a l'ofensiva i actuï amb ambició som els comuns", ha assegurat.

Hard Rock i Puigdemont

La líder dels comuns ha valorat que l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts a les eleccions del 12 de maig, Carles Puigdemont, hagi dit en una entrevista a 'Nació Digital' que el model de Hard Rock "clarament" no és el que vol per a Catalunya. Albiach s'ha mostrat "sorpresa" perquè Junts ha fet "una defensa ferma i tancada" al projecte d'aquesta empresa al Tarragonès i ha confiat "que no sigui un moviment tàctic electoralista i que no sigui només l'opinió del cap de llista".

També s'ha referit a la defunció de la mare de Puigdemont la passada nit i ha revelat que li ha escrit en privat en saber la notícia. Des de la seu dels comuns a Barcelona li ha enviat "una abraçada molt gran" i ha comentat que la pèrdua ha d'haver estat "especialment dolorosa" ja que no ha pogut acompanyar-la els seus últims dies de vida a l'Hospital Josep Trueta de Girona.