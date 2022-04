El Congrés ha constituït aquest dijous a la tarda en un ple extraordinari la comissió de secrets oficials que permetrà convocar la directora del CNI, Paz Esteban, per abordar el 'Catalangate'. La comissió comptarà amb la presència de diputats independentistes catalans i bascos després que la presidenta de la cambra baixa, Meritxell Batet, hagi impulsat una rebaixa de les majories per superar el veto del PP. Hi seran el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián; la de JxCat, Míriam Nogueras; i per primer cop també un representant de la CUP, el diputat Albert Botran. També hi entrarà per primera vegada un representant de l'esquerra abertzale.

La constitució de la comissió de secrets oficials arriba més de dos anys després de l'inici de la legislatura i és una de les actuacions que el govern espanyol va posar sobre la taula en resposta a la reclamació d'explicacions de les formacions independentistes per l'espionatge a una seixantena de polítics i membres de la societat civil catalana. Tot i això, l'independentisme ho veu insuficient i reclama una comissió d'investigació i l'assumpció de responsabilitats en forma de dimissions. La comissió de secrets oficials es fa a porta tancada i està subjecta a la llei de secrets oficials, per tant, els seus membres no poden explicar cap de les informacions que hi obtenen. És l'única comissió en què el CNI pot donar a conèixer les seves actuacions. L'executiu espanyol s'ha escudat en aquest fet per rebutjar aclarir l'espionatge destapat per Citizen Lab. El sistema de votació ha estat en una urna en què els diputats hi han introduït una llista de noms. Després del canvi impulsat per Batet, amb el vistiplau de la Mesa i la Junta de Portaveus, s'ha designat els representants per majoria absoluta en lloc de la majoria de 3/5 que hi havia anteriorment. Membres de la comissió Formaran part de la comissió deu diputats, un per cada grup parlamentari. Més enllà de Rufián, Nogueras i Botran, formaran part el portaveu del PSOE, Héctor Gómez; la del PP, Cuca Gamarra; el de Vox, Iván Espinosa de los Monteros; el d'Unides Podem, Pablo Echenique; el de Cs, Edmundo Bal; el del PNB, Aitor Esteban, i la d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Cs ho veu una "infàmia", UP replica En el debat, la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha denunciat que incloure independentistes a la comissió és una "infàmia" i, en protesta, el partit liberal no ha participat en la votació. Ho ha dit Arrimadas en el debat, en què ha titllat Nogueras "d'emissària de Puigdemont" i a Botran de "defensor dels CDR". "Els falta posar-hi a Jack l'Esbudellador", ha dit. També el PP ha criticat l'entrada dels independentistes. El president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha criticat les paraules d'Arrimadas i ha replicat que "ERC i Bildu tenen més sentit d'estat que vostès". Asens ha defensat que el 'Catalangate' és un "atemptat que no només afecta els independentistes", sinó a "tots els demòcrates". La diputada del PSOE Rafaela Crespín ha defensat la constitució de la comissió amb una majoria rebaixada i ha retret a la dreta haver impedit que es fes a l'inici de la legislatura. Tensió Vox-Batet La portaveu adjunta de Vox a la cambra baixa, Macarena Olona, ha acusat Batet d'haver entregat la cambra baixa a l'independentisme i ha afirmat que "està segrestant el Congrés". Batet li ha demanat que tingui un "mínim d'elegància" i no es dirigeixi a l'única persona que no pot entrar en debat".