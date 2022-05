L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat una "rectificació sincera" al líder d'ERC a l'Ajuntament, Ernest Maragall, o que ERC desautoritzi les seves declaracions en relació al presumpte espionatge de CNI sobre les negociacions a l'alcaldia de la capital catalana. L'alcaldessa ha afirmat que insinuar que ella ha tingut alguna complicitat o connivència amb l'espionatge és una "barbaritat" i ha assegurat que li dol que provingui d'una persona com Maragall, "representant d'un partit d'esquerres i company a l'ajuntament". "Encara falta un any per les eleccions: tranquil·litat", ha dit Colau.

L'alcaldessa ha defensat que tant ella com el seu espai polític ha condemnat sempre l'espionatge polític i han exigit transparència i assumpció de responsabilitats. Ha dit que espiar els adversaris polítics és "incompatible" amb la democràcia. "Ho hem dit i repetit, no sé dir-ho més clar", ha finalitzat el seu missatge a través de les xarxes.