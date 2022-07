El jutjat d'instrucció número 21 ha decidit arxivar la causa contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per irregularitats en la concessió de subvencions. L'Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica va presentar una querella contra Colau acusant-la dels delictes de prevaricació, malversació de fons públics, tràfic d'influències i altres. El jutjat constata que de la declaració de l'alcaldessa, de la prova documental i del testimoni de la interventora de l'Ajuntament no es desprèn cap conducta que pugui incloure's en cap dels preceptes penals apuntats per l'entitat querellant.