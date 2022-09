Més de mig milió d'estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior tornen aquest dimecres a les aules. Ho fan després que dilluns comencessin els d'infantil i primària i, com ells, abans de l'habitual. La previsió és que hi hagi 333.659 alumnes de secundària, 3.668 menys que el curs passat; i 98.577 de batxillerat, 697 menys. En canvi, continua el creixement dels que opten pels cicles formatius. Educació preveu més de 70.000 alumnes en els de grau mitjà i uns 72.000 en els superiors, a l'espera de saber a finals de mes les xifres definitives un cop finalitzi tot el procés. A finals de juliol hi havia 20.000 estudiants a l'espera d'una plaça d'FP i 27.000 places vacants.

Del total d'estudiants de secundària, 219.136 cursaran estudis en centres públics, 114.523 en privats i 109.816 en concertats. A batxillerat, 66.457 aniran a instituts públics, 32.119 a privats i 12.353 a concertats. Pel que fa als cicles, de les xifres provisionals, 54.000 cursaran estudis de grau mitjà en un centre públic, 16.500 en un privat i 12.332 en un de concertat. En relació al grau superior, seran 47.000, 24.500 i 12.977, respectivament. Hi haurà també uns 1.780 estudiants de grau bàsic, 1.600 que faran cursos d'especialització, i 7.400 programes de formació i inserció. Els alumnes de secundària no tindran un canvi d'horari com a conseqüència de l'avançament del calendari escolar, ja que mantenen la seva jornada habitual. Per aquests alumnes, el curs acabarà el 20 de juny. A l'espera de la versió definitiva dels currículums El curs comença a l'espera de conèixer la versió definitiva dels nous currículums, que afecta directament als estudiants de batxillerat, que s'hauran d'enfrontar a una selectivitat més competencial. Educació preveu que la versió definitiva estigui publicada en les properes setmanes però defensa que aquesta no hauria de ser molt diferent dels esborranys, amb els que han treballat per preparar el curs. A més, s'ha facilitat als centres models sobre els que poder treballar. L'objectiu és aconseguir un batxillerat més competencial, amb més hores d'optatives per oferir la possibilitat de fer una etapa més adaptada a cada alumne. D'altra banda, enguany es posa en marxa el batxillerat general, una nova modalitat que es cursarà en 13 centres del país.