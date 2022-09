El president de la Generalitat, Pere Aragonès, inicia dissabte un viatge als Estats Units per assistir a la Setmana del clima de Nova York i per "reforçar els vincles econòmics" amb el país nord-americà. Segons ha anunciat aquest dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Platja, Aragonès volarà a Nova York acompanyat de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, per participar també en la reunió anual de l''Under2Coalition', una aliança de governs regionals que treballen per combatre el canvi climàtic. La setmana que ve es desplaçarà a Washington per mantenir contactes "amb grans empreses amb interessos a Catalunya" com la companyia Oracle, i amb acadèmics, com amb l'economista professor de la Universitat de Columbia Jeffrey Sachs.

"El president té previst una agenda de reunions de treball i de trobades tant a Nova York com a Washington per continuar reforçant els vincles econòmics i la presència de Catalunya als Estats Units", ha dit Plaja durant la roda de premsa d'aquest dimarts al Palau de la Generalitat. Setmana del Clima El president de la Generalitat participarà diumenge al vespre al sopar de líders organitzat en el marc de la Setmana del Clima de Nova York, que comença dilluns. "És l'esdeveniment més important del món sobre clima juntament amb la COP", ha dit Plaja. Segons la portaveu, l'esdeveniment aplegarà durant una setmana el president de la Unió Africana i del Senegal, senadors dels EUA, ministres d'Austràlia o enviats especials d'Alemanya, Brasil i Sud-àfrica, entre d'altres. També representants de Nacions Unides, l'Organització Mundial del Comerç i l'Organització Meteorològica Mundial. Platja ha avançat que Aragonès i Jordà "presentaran les principals línies d'actuació i els projectes de futur" del Govern: "És una de les grans prioritats de l'executiu". Dilluns al matí el president assistirà a la cerimònia inaugural de la Setmana del Clima de Nova York i, a la tarda, intervindrà en l'assemblea general de l''Under2Coalition'. Entre els membres més destacats hi ha Escòcia, però la seva primera ministra Nicola Sturgeon finalment no hi anirà perquè coincideix amb el funeral d'Elisabet II. Tot i això, des del Govern asseguren que Aragonès tindrà "diverses reunions bilaterals per continuar teixint aliances". Sense trobada amb Sturgeon La mort d'Elisabet d'Anglaterra esguerra la trobada entre Aragonès i Sturgeon, que sí que van coincidir a Glasgow el novembre de l'any passat per la Cimera de l'ONU pel Canvi Climàtic (COP26). Un encontre sempre esperat per les aspiracions secessionistes de tots dos executius. Des de Glasgow, Sturgeon ha pressionat Londres per convocar un segon referèndum d'independència i a finals de juny va anunciar els seus plans per celebrar una consulta no vinculant el 19 d'octubre del 2023 encara que el govern britànic s'hi oposi. Seria 9 anys després del referèndum pactat amb Westminster del 2014, quan els ciutadans d'Escòcia van rebutjar la secessió amb més d'un 55% dels vots. En paral·lel, aquest últim any el Govern d'Aragonès ha estat centrat en la taula de diàleg amb l'executiu espanyol, per ara focalitzada en la desjudicialització del conflicte català. El president dona a PSOE i Podem fins al desembre per concretar canvis legislatius en aquest sentit. A més llarg termini, els objectius d'Aragonès són el referèndum i l'amnistia dels "represaliats". "Catalunya votarà. Ho farà més tard o més d'hora en funció de la força que tinguem", va advertir en el seu missatge institucional per la Diada i quan falta poc pel cinquè aniversari de l'1-O. Acte de Prodeca A banda de les trobades amb grans empreses dels EUA, Aragonès encapçalarà l'esdeveniment "Catalonia where food is culture", organitzat per Prodeca i que pretén promoure "productes catalans als Estats Units". Estarà centrat "sobretot" en els vins de Catalunya, ha explicat Plaja aquest dimarts.