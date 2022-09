Junts ha aturat les eleccions dels càrrecs territorials per problemes informàtics. Segons ha avançat el diari 'Ara' i ha confirmat l'ACN, el partit de Laura Borràs ha parat les votacions que havien de començar aquest dimecres per deficiències en el sistema informàtic. Junts encara no ha establert una data alternativa per triar els nous representants de les agrupacions territorials, un pas que segueix a la renovació de la cúpula directiva del partit que es va fer al juny, quan Borràs i Jordi Turull van pactar repartir-se el poder al capdavant de Junts, ella a la presidència, ell a la secretaria general.