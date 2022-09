L'exdiputat de la CUP al Parlament Antonio Baños ha considerat "ridícul" que la titular del jutjat penal 30 de Madrid, Hortensia De Oro-Pulido, li hagi negat la possibilitat de declarar en català al judici per desobediència greu que s'ha celebrat aquest dijous. Baños s'enfronta a una pena de quatre mesos de presó i inhabilitació per no haver respost Vox quan va testificar al judici del 'procés' al Tribunal Suprem i s'ha vist forçat a renunciar a ser interrogat sobre aquests fets tot i que estava disposat a fer-ho en català. "Em fa encara més estranger del que ja era vers l'estat espanyol", ha dit Baños. La defensa de l'exdiputat considera que el fet que no hagi pogut declarar pot ser motiu de nul·litat del judici.

"Nosaltres havíem demanat declarar en català en temps i forma i es veu que els escrits no els han mirat o no els han llegit. El cas és que la jutgessa m'ha impedit parlar en català amb l'argument que estem a Madrid", ha relatat Baños a la sortida de la vista.

Per a l'exdiputat de la CUP, aquesta actuació "dona tota la raó als arguments de qualsevol poble i nació de les espanyes per fugir de l'estat espanyol" i és un "menysteniment de tota una nació".

Baños ha dit que "li és igual" si el fet de no haver pogut intervenir al judici pot perjudicar-lo perquè considera "menor" el seu cas. "No és tan important la petició de pena", ja que la inhabilitació no l'afecta i amb els quatre mesos de presó tampoc hi entraria, ha dit.

"La importància no és la sentència sinó que ho era el gest polític de negar-se a parlar sempre i en qualsevol lloc amb la ultradreta", ha insistit Baños, que ha remarcat que era "perfectament conscient" que el que feia era desobeir.

"No ho vam fer per sortir absolts ni per ser condemnats, ho vam fer per destacar un fet que trobem escandalós", com és la presència de Vox al judici de l'1-O com a acusació popular, ha afirmat.

Record per als represaliats

Baños ha destacat que hi ha "4.000 represaliats" i que molts d'ells no tenen repercussió mediàtica i ha denunciat aquesta "repressió massiva" en una "causa general" contra l'independentisme.

A l'arribada als jutjats, Baños ha escrit una dedicatòria a una companya que serà jutjada la setmana vinent en una llibreta en la qual la diputada de la CUP Eulàlia Reguant -jutjada ahir dimecres al Suprem pels mateixos fets- li havia deixat una per a ell.

L'exdiputat dels anticapitalistes ha estat acompanyat pels diputats de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant, Xavier Pellicer i Dolors Sabater, pel diputat al Congrés Albert Botran així com membres d'Òmnium Cultural i de l'ANC.