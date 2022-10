Junts ha convocat una executiva divendres a la tarda per analitzar el resultat de la consulta sobre la continuïtat al Govern. La votació, que ha començat aquest dijous a mitjanit, acabarà divendres a les cinc de la tarda i la cúpula del partit té previst reunir-se a partir de dos quarts de sis, segons un comunicat de Junts. La formació farà una roda de premsa a la seu del partit un cop acabi la reunió de l'executiva. Un total de 6.465 afilats poden respondre fins divendres a les 17h la pregunta: "Vols que Junts continuï formant part de l'actual Govern de la Generalitat de Catalunya?". Hi ha tres opcions: sí, no o vot en blanc. Els resultats de la votació pot fer trencar el Govern de coalició amb ERC.

Junts assegura que la consulta a la militància es desenvolupa amb normalitat i que s'han resolt els "problemes tècnics" Un 22,6% de la militància de Junts ha votat fins a les 12 hores d'aquest dijous a la consulta sobre la continuïtat al Govern, segons dades oficials del partit. Aquest matí la formació ha assegurat que la consulta a la militància es desenvolupa "amb total normalitat". El partit ha assegurat, en un breu comunicat, que els "problemes tècnics" han estat en la votació dels consellers nacionals i que ja han estat resolts. També afegeixen que hi ha hagut dos moments de "col·lapse" a les 00.00h i a les 8h a conseqüència de "l'alta participació".