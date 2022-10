Els nous consellers del Govern han pres possessió aquest dimarts al Palau de la Generalitat en un acte encapçalat pel president, Pere Aragonès. Els nous titulars d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas; Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret; Territori, Juli Fernández; Salut, Manel Balcells; Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart; Drets Socials, Carles Campuzano, i Universitats i Recerca, Joaquim Nadal, han promès el seu càrrec en una cerimònia al Saló Sant Jordi de Palau en què el cap de l'executiu ha fixat la "Catalunya sencera", els grans consensos i l'autodeterminació com a objectius.

"Sí, prometo", han dit tots ells quan Aragonès els ha presentat la fórmula de promesa: "Prometeu complir fidelment les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?". Els consellers, asseguts a un lateral de la sala, s'han aixecat i han promès individualment el càrrec.

Pere Aragonès ha lloat el "pas endavant per servir la ciutadania" que fan els nous membres del Govern "en un moment difícil", per les circumstàncies socioeconòmiques però també polítiques, com la relació de Catalunya amb l'Estat. "Avui el Govern inicia de manera formal una nova etapa que incorpora experiència, voluntat de millora i creativitat", ha assegurat, i ha subratllat la voluntat del seu executiu de "parlar a la Catalunya sencera, al país sencer, sense oblidar ningú ni menystenir cap territori".

Sobre les noves incorporacions, n'ha destacat el "valor afegit" que aporten a l'executiu català i els ha esperonat a treballar pensant tant en les necessitats de la ciutadania com en el procés cap a la independència. Així, ha destacat la "determinació" del Govern d'ERC de "posar el futur polític de Catalunya a les mans de la ciutadania".

Per això, els ha emplaçat a assumir el seu càrrec "amb la màxima ambició" i també amb "mirada oberta, constructiva i inclusiva". "Ens ho hem d'exigir si volem avançar com a país", ha afirmat, i els ha garantit que "sempre" serà al seu costat com a president.

Divendres es va fer públic el resultat de la consulta a la militància de Junts, que va decidir abandonar el Govern de coalició amb ERC, i Aragonès va anunciar la seva intenció de seguir governant, no convocar eleccions, i preparar un nou Consell Executiu. Després de dos dies de reunions i trucades per bastir un nou executiu, finalment diumenge al vespre es van donar a conèixer les noves incorporacions al Govern, que inclouen tant militants d'ERC com persones amb trajectòria política en altres formacions.

Es tracta, concretament, de l'exconseller Joaquim Nadal, exmilitant del PSC; de l'exdiputat al Congrés per CiU i el PDeCAT Carles Campuzano, i la exsecretària general de Podem Catalunya Gemma Ubasart. Completen l'elenc que acompanyarà Aragonès l'exalcalde de Sabadell Juli Fernández; l'exconseller i metge Manel Balcells; Natàlia Mas, que ha passat pels departaments d'Economia i Hisenda, Empresa i Treball i Acció Exterior; i l'exconsellera Meritxell Serret, que va formar part del Govern de Carles Puigdemont i després del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 es va exiliar a Bèlgica.

A l'acte de la presa de possessió hi han assistit tant representants de la Mesa del Parlament, dels grups parlamentaris i també els consellers sortints –Jaume Giró, Victòria Alsina, Josep Maria Argimon, Lourdes Ciuró, Violant Cervera i Gemma Geis, així com Jordi Puigneró, que va ser destituït a finals de setembre–. De fet, Aragonès ha aprofitat l'acte per agrair-los "el seu compromís" i "la tasca realitzada". "Les circumstàncies polítiques han portat que el Govern no pugui continuar", ha lamentat.