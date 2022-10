El nou passatge del terror d'Horrorland ha deixat impactats els primers visitants de la nova temporada. El parc del terror, que fins l'any 2021 s'havia instal·lat a Cercs (Berguedà), ha obert les seves portes a l'Illa Fantasia (Vilassar de Dalt) amb la incorporació de Relaxxx Spa, un balneari amb "final infeliç garantit".

La direcció del parc descriu l'experiència com un "centre d'estètica amb els tractaments més extrems". El passatge eròtic, que s'uneix a les vuit cases encantades que formen part de l'oferta d'enguany, conté "massatges, aromateràpia, acupuntura, depilació, sauna, jacuzzi, glory hole…" on només hi podran accedir "majors de 18 anys".

Horrorland va arrencar dissabte la temporada 2022 i ja ha aconseguit pràcticament el 'sold out' en totes les entrades. Prop de 25.000 visitants passaran pel parc disposats a rebre ensurts en les múltiples experiències terrorífiques que s'oferiran durant catorze dies entre el 15 d'octubre i 13 de novembre.