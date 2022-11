La Comissió de l'Estatut dels Diputats (CED) ha acordat investigar si el diputat de Junts Francesc de Dalmases ha incomplert el codi de conducta del Parlament. Reunit aquest dijous al matí, l'òrgan, integrat per representants de tots els grups parlamentaris, ha acordat per consens avaluar si Dalmases va infringir el codi en el cas de l'esbroncada a una periodista del FAQs. Fonts presents a la reunió asseguren que la voluntat de tots els grups és resoldre la qüestió "amb la major brevetat possible" i que es pugui tornar a trobar la comissió d'aquí a dues setmanes com a màxim. Un cop iniciada la fase d'investigació s'obre procediment d'audiència a Dalmases, que pot comparèixer presencialment a la comissió o remetre'ls un escrit.

Amb la investigació en marxa la comissió ara es disposa a recopilar la informació relativa al cas. A banda d'oferir a Dalmases la possibilitat d'explicar-se davant de l'òrgan també s'ha demanat al Parlament que faci arribar a la comissió l'informe que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va elaborar sobre l'esbroncada a una periodista del FAQs, així com el diari de sessions de la reunió de la comissió de control a la CCMA on Dalmases va comparèixer per pronunciar-se sobre la qüestió.

Fonts presents a la reunió han explicat que Dalmases ja ha fet arribar un escrit a la comissió, on reitera la seva versió dels fets que va exposar a la comissió de control a la CCMA. De totes maneres, com que quan s'ha rebut el document formalment no s'havia acordat iniciar la fase d'investigació no s'ha admès a tràmit. Si Dalmases no volgués comparèixer presencialment a la comissió, podria fer arribar aquesta mateixa carta una altra vegada, o enviar-se una de nova. Segons fonts de Junts Dalmases està de baixa mèdica i s'espera que s'allargui durant un mes.

Un cop es tingui tota la informació sobre el cas, la comissió ha de redactar un informe, una recomanació o una proposta sobre el cas, l'ha d'aprovar i l'ha d'elevar a la Mesa del Parlament. Segons fonts de la CED el responsable de redactar l'esborrany és el president de la mesa de la comissió, Jaume Alonso Cuevillas, tot i que els grups també tenen possibilitat de redactar altres propostes. De totes maneres la voluntat dels membres de l'òrgan és poder procedir amb el màxim consens possible. La Comissió de l'Estatut dels Diputats està formada per un diputat de cada grup parlamentari.

La comissió, però, no és l'encarregada de dictaminar la sanció al diputat –en cas que calgui-, sinó que aquesta competència és de la Mesa després de valorar la informació facilitada per la comissió. Les sancions poden ser una amonestació pública en els casos més lleus o bé una multa econòmica, que pot anar dels 600 als 12.000 euros. Si la Mesa considera que la infracció és molt greu pot proposar al ple que acordi la suspensió temporal del diputat mentre no resolgui la situació d'incompliment.

Retrets dels grups per les crítiques de Cuevillas al codi

Després que en declaracions a mitjans Cuevillas hagi assegurat que el codi de conducta del Parlament "no és prou clar" i l'hagi qualificat de "nyap", durant la reunió de l'òrgan els diputats d'ERC, la CUP i els comuns li han recriminat les seves valoracions. Segons consideren, el codi sí que és clar i l'han advertit que amb les seves afirmacions "treu valor a la comissió" i en "qüestiona la validesa jurídica".

Cuevillas argumenta que té "molts dubtes" sobre el rang normatiu del codi de conducta, ja que argumenta que les infraccions i sancions han d'estar estipulades per rang jurídic de llei. "El fons del debat no és si és aplicable o no, sinó si ens estem ventilant un procediment disciplinari des d'una comissió de naturalesa política", ha explicat durant la comissió, per afegir després que té "més dubtes que certeses".

Investigació a dos diputats de Vox

D'altra banda, a la reunió d'aquest dijous la comissió també havia de decidir si obrir una investigació als diputats de Vox Ignacio Garriga i Alberto Tarradas per diverses expressions proferides durant sessions plenàries i de comissió. En els seus casos s'ha acordat iniciar la fase d'investigació però deixar-la en suspens. La comissió vol esperar a engegar el procés a rebre l'informe encarregat per la Mesa als serveis jurídics sobre l'abast de la llibertat d'expressió, per tenir la certesa que la comissió és l'òrgan competent d'estudiar la possible vulneració.