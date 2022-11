ERC ha anunciat aquest dimarts que ha tancat un acord amb els grups parlamentaris del PSOE i Podem, que formen el govern, per destinar 10 milions d'euros al projecte de Fàbrica Nova de Manresa. Els Pressupostos Generals de l'Estat s'han d'aprovar aquest dijous al Congrés i al llarg del desembre al Senat. Si no hi ha canvis durant els tràmits arribaran els esmentats 10 milions.

L’Ajuntament de Manresa ha invertit fins ara prop de 14 milions a la Fàbrica Nova, destinats a la compra del recinte i al projecte de redacció de la rehabilitació de la nau principal, on s'hi vol ubicar un pol de concentració de tecnologia i coneixement conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i altres agents econòmics i socials del territori. El projecte està valorat, en una primera fase, en 45 milions d'euros.

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha declarat a Regió7 que "és evident que si Manresa acaba rebent 10 milions d'euros, és una injecció molt important que ens fa feliços i que suposarà un impuls molt important per aquest projecte de transformació, retenció de talent, formació i coneixement".

Amb la prevenció que els pressupostos encara s'han de votar, Aloy ha assegurat que el 2023, es podrien veure els primers treballs de rehabilitació de la nau principal de la façana. El consistori és a punt d'adjudicar el concurs perquè un equip d'arquitectes redacti el projecte de rehabilitació i consolidació de façanes i cobertes. Hauria d'estar enllestit l'estiu que ve. "Si a més a més s'aproven els pressupostos, podria ser que tinguessim projecte i finançament".

Aloy ha agraït especialment la tasca duta a terme per la senadora sallentina d'Esquerra Mirella Cortès. "S'hi ha deixat la pell".

Segons la pròpia Cortès, aquesta injecció econòmica de fons estatals “permetrà donar un impuls molt important al projecte d’ubicar a l'antiga fàbrica un pol de concentració de tecnologia per atraure i retenir talent local i internacional i fomentar la investigació i transferència de tecnologia, en un espai que contribuirà a la regeneració urbana, econòmica i social de Manresa, la Catalunya Central i el conjunt del país”.

"Fàbrica Nova és la meva obsessió" ha tornat a remarcar l'alcalde de Manresa. "Encara ens falten recursos. Treballem amb la Generalitat" perquè els pròxims pressupostos, si és que n'hi acaben havent, també contemplin una partida per Fàbrica Nova, un projecte "transformador" no tan sols a nivell local o comarcal, sinó "de país".

L'altre front serà Europea. L'any vinent és previst que surti una nova convocatòria d'ajudes Feder amb els quals es van finançar bona part del campus del Besòs de la pròpia Universitat Politècnica de Catalunya.

Aloy ha recordat, finalment, que la transformació de Fàbrica Nova ha de permetre recosir tots els barris que l'envolten. Urbanísticament també és important. "Totes les oportunitats qe tinguem les perseguirem".

Obres als principals eixos viaris i a la xarxa ferroviària

Entre els convenis firmats entre Esquerra i el PSOE i Podem hi ha, també, l’execució d’obres al Maresme derivades de la cessió de l’N-II, amb una aportació plurianual de l’Estat de 384 milions. També un conveni d’actuacions per a la millora de la connectivitat entre l’AP-2 i l’AP-7, amb una aportació plurianual de 250 milions.

Així mateix, la Generalitat executarà l’anomenat eix pirinenc, per 260 milions. Quant a l’àmbit ferroviari, l’acord arriba a la construcció d’intercanviadors entre la xarxa de titularitat estatal (Rodalies) i la de la Generalitat (Ferrocarrils).

No cal dir que l'acord del Govern central i els republicans prepara, encara més i després del pacte per la derogació del delicte de sedició, el camí per a l’aprovació, aquest dijous, dels Pressupostos Generals de l’Estat al Congrés.

Ajuda al transport metropolità

El grup d’ERC al Congrés també ha acordat altres partides, com l’aportació estatal de 40 milions a l’Autoritat de Transport Metropolità per finançar el transport de viatgers, 60 més per a la Catalunya Media City i 43 per a la transició energètica als edificis dels Mossos d’Esquadra i la renovació de la seva flota de vehicles.

A més, segons la comunicació d’ERC, «l’Estat transferirà a la Generalitat el deute de 273.000 euros pel suplement català del BOE i s’ha tancat un acord polític per al traspàs de la gestió del delta de l’Ebre, on s’impulsarà una comissió bipartida i una taula de treball per a l’estudi de les inversions necessàries per a la conservació del Delta». També s’hi han afegit 24 milions d’euros per a les comunitats autònomes i garantir el finançament necessari de la Generalitat per desenvolupar el pla bucodental incorporat a la cartera del sistema nacional de salut.

I, amb les eleccions municipals ben a prop, no és fútil que el pacte permeti que es desencallin projectes «molt necessaris i reivindicats», com els defineix Esquerra, al territori, com els set milions d’euros per garantir la viabilitat del parc científic i tecnològic agroalimentari de Lleida, un milió d’euros per a l’equipament de la Biblioteca de la Casa de la Cultura de Girona i dos milions per al projecte de construcció del pont al polígon Entrevies de Tarragona. La nota republicana anuncia més beneficis, que no concreta, a Figueres, Terrassa i, Santa Coloma de Gramenet, on el líder d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, es presenta com a alcaldable el maig vinent.

Els 10 milions per a Fàbrica Nova arribarien amb la incorporació de diverses esmenes transaccionals de la formaciórepublicana en la tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat. El finançament del projecte ja es va debatre en un plenari d'una de les comissions del Senat.