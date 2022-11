L'Estany Clar de Cercs ha perdut l'estrella Michelin, mentre que Jordi Cruz ha revalidat les 6 que teina. Així va anunciar-se en la gala de la prestigiosa guia vermella celebrada aquest dimarts a Toledo.

L'Estany Clar de Cercs, ubicat en una antiga masia a tocar del nucli de Berga, va veure com s'esvaïa una insígnia que va aconseguir el 2004. Llavors, la va obtenir amb el popular cuiner manresà Jordi Cruz. De fet, és el bagenc qui ahir va conèixer que manté les sis estrelles Michelin pels restaurants Àbac (3), Angle (2) i Atempo (1). Amb la pèrdua de l'estrella de l'Estany Clar, els únics restaurants de les comarques de cobertura d'aquest diari que mantenen la seva distinció són L'Ó, situat a Sant Fruitós de Bages i Els Casals, a Sagás.

Per la seva part, el moianès Nando Jubany renova un any més l'estrella del seu restaurant Can Jubany de Calldetenes.

Dos nous restaurants a l'Olimp

Les portes de l’olimp gastronòmic s’han obert enguany de bat a bat, i mai més ben dit, perquè un parell han estat els restaurants espanyols acceptats en tan exclusiu club dels tres estrelles Michelin: Atrio (Càceres) i Cocina Hermanos Torres (Barcelona) han aconseguit, després d’anys d’esforç i excel·lència, aparèixer entre els més grans de la guia del 2023. Des de la guia del 2018 no ingressaven al paradís dos restaurants de cop (llavors van ser l’esmentat Àbac de Jordi Cruz i l’Aponiente, ubicat a El Puerto de Santa María, Cadis).

En el cas dels bessons Sergio i Javier Torres, a més, contribueixen a convertir Barcelona en la capital indiscutible del bon menjar, ja que l’urbs catalana suma, amb el seu, tres establiments triestrellats. Ja eren al capdamunt l’Àbac, del manresà Jordi Cruz, i el Lasarte, del duet de cuiners Martín Berasategui i Paolo Casagrande.

Sant Sebastià compta amb el trio Arzak, Martín Berasategui i Akelarre però la ciutat no arriba a les 38 estrelles de Barcelona, mentre que Madrid n’aconsegueix 36 i té només Diverxo com a triestrellat (qui per cert n’ha aconseguit una per Ravioxo). Per tant, un gran sabor de boca a la capital catalana deixa la nova bíblia vermella després d’una edició del 2022 que havia estat gasiva amb Catalunya.

La Guia Michelin 2022 inclou 1.362 restaurants d’Espanya, Portugal i Andorra, entre els quals hi ha 11 restaurants amb 3 estrelles. Pots consultar aquí la llista completa.