JxCat s'ha reunit aquest dimecres al migdia amb el Govern per presentar el seu decàleg de propostes pels pressupostos. Segons fonts del Govern consultades per l'ACN, la reunió és de caràcter polític i no tècnic. Per part de Junts hi assistirà l'equip negociador, amb el president del grup parlamentari, Albert Batet: la portaveu, Mònica Sales i el diputat Joan Canadell. Per part del Govern hi assisteixen la consellera d'Economia, Natàlia Mas; el secretari general del departament, Josep Maria Vilarrúbia; i la secretària general de Presidència, Núria Cuenca. Una de les mesures que proposa Junts és una deflactació en tots els trams de la tarifa de l'IRPF un 3,5% "per ajudar les famílies a pal·liar la inflació".

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha defensat que la proposta és "seriosa, rigorosa i possible" i que no està "pensada des d'un biaix ideològic". Pel que fa a possibles exigències en el seu document de propostes, Turull ha dit que no van a la reunió "amb un to de línies vermelles", sinó "amb un to de donar solucions a les necessitats dels catalans". "Esperem que el Govern les acabi acceptant", ha afegit en una atenció als mitjans a la seu del partit.

Part de les propostes

Pel que fa a la proposta de deflactació de tots els trams de l'IRPF en un 3,5%, des de Junts defensen que si s'aplica aquesta mesura, el Govern recaptaria uns 400 milions d'euros i s'evitaria que el ciutadà patís una sobreimposició fiscal. D'altra banda, el partit assegura que sense aquesta mesura, l'administració pública recaptaria entre 700 i 750 milions d'euros addicionals.

Així mateix, JxCat proposa una cinquantena de propostes en el seu decàleg per als pressupostos de la Generalitat per al 2023, entre les quals també inclou revisar l'impost de successions per arribar durant els pròxims anys, progressivament, a com estava l'any 2011, bonificant el 99% les adquisicions per causa de mort en familiars de primer grau.

També en àmbit econòmic, Junts demana un compromís de tramitar i avançar amb el projecte CRT, o Hard Rock. D'altra banda, en un eix de drets i cohesió social, el partit proposa actualitzar l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) i incrementar-lo un 8,7% l'any 2023. Així mateix, demana incrementar en un 15% les polítiques socials d'habitatge.

Pel que fa a sanitat i educació, Junts suggereix actualitzar i incrementar els preus dels mòduls de l'escola concertada un 30% per tal d'actualitzar-los, i destinar el 25% del pressupost del departament de Salut a l'atenció primària, així com incrementar el 10% de les partides destinades a salut mental.

El partit de Jordi Turull i Laura Borràs també proposa crear una unitat específica del Cos de Mossos d'Esquadra per dissuadir i pal·liar les ocupacions delinqüencials. Des de Junts defensen que aquesta mesura donaria més tranquil·litat a la ciutadania.

Finalment, en l'àmbit de la llengua i els mitjans de comunicació, JxCat suggereix incrementar fins a 80 milions d'euros els recursos per al foment i l'impuls del català. D'altra banda, també demana incrementar el pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i l'Agència Catalana de Notícies (ACN) d'acord amb les necessitats previstes als seus plans de govern, amb un increment de 80 milions d'euros.

A la reunió d'aquest dimecres hi participen el president del grup parlamentari, Albert Batet, la portaveu Mònica Sales i el diputat Joan Canadell. L'equip negociador també està format per l'exconseller d'Economia i Hisenda Jaume Giró, l'exsecretari general d'Economia i Hisenda, Jordi Cabrafiga, i el diputat Jordi Munell.

El Govern "estudiarà" les propostes de Junts

Després de la reunió a Palau, que ha durat una hora i mitja, fonts del Govern han explicat que "estudiarà i analitzarà" el document de propostes de Junts. L'executiu manté que no vol tancar cap porta a ningú. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja va dir ahir a la tarda que no tenia cap dubte que els partits "no dilataran innecessàriament" les negociacions per als pressupostos. Després que el Govern hagi "accelerat" els contactes amb comuns, PSC i Junts per intentar tancar un acord en els pròxims dies, Aragonès es va mostrar confiat que, tenint en compte el context econòmic, els partits posaran la responsabilitat de país per davant.

"No tinc cap dubte que la majoria de grups ho faran així", va afegir ahir en la roda de premsa posterior al Consell Executiu extraordinari que el Govern ha celebrat a l'Institut d'Estudis Catalans per abordar la situació del català. Aragonès va assegurar que s'ha traslladat als grups la informació que s'ha demanat i que estan esperant propostes. L'executiu també s'ha reunit aquest matí amb els comuns per fer intercanvis d'altres documents.

D'altra banda, el Govern ha arribat a un acord amb els principals sindicats i patronals per augmentar un 8% l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per al 2023. D'aquesta manera, el pacte entre CCOO, UGT, Foment del Treball i Pimec fixa que l'IRSC passi dels 569,12 euros mensuals fins al voltant dels 615. L'actualització s'inclourà en els pressupostos de la Generalitat per l'any vinent i implica destinar 144 milions d'euros més a prestacions socials, sent la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) la principal beneficiària.