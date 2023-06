La platjadel Fòrum s’arracona entre la desembocadura del riu Besòs i el port esportiu que els fastos de 2004 van deixar com a llegat on Barcelona va esborrar tot rastre de les barraques del Camp de la Bota. Un ‘skyline’ industrial i poc bucòlic –dibuixat per les xemeneies de la incineradora d’escombraries Tersa i dels cicles combinats d’Endesa i Naturgy– es dibuixa a l’esquena dels pocs banyistes que s’ajeuen en aquest punt de la costa, a la vora entre Sant Adrià i la capital, envoltades per la Ronda Litoral i aïllades dels apartaments del final de la Diagonal i els blocs de la Mina. La Unió Europea fa quatre anys que adverteix de les pobres condicions sanitàries de l’aigua que banya aquest marge exterior de la ciutat. El suspens –desapercebut fins ara– situa la vora d’aquest racó barceloní al caire del tancament si les anàlisis no milloren aquest estiu.

La directiva comunitària sobre qualitat de les aigües de bany és clara: en cas que la salubritat del mar en una platja sigui declarada insuficient durant cinc anys consecutius, «es dictarà una prohibició permanent de bany o una recomanació permanent d’abstenir-s’hi». La platja del Fòrum es trobaria en el supòsit de veto als banyistes en cas que l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) li tornés a concedir la pitjor valoració possible al final d’aquest estiu.

La Generalitat i l’Ajuntament de Sant Adrià són reticents a la idea d’impedir capbussar-se a l’enclavament que la UE pinta en vermell en les seves avaluacions des del 2019. El Departament d’Acció Climàtica respon amb ambigüitat sobre si, d’acord amb la norma europea, denegarà l’accés al mar o el desaconsellarà a partir del 2024 si es torna a reprovar la platja del Fòrum. No són hipòtesis forassenyades, vistos els antecedents.

«Si no hi ha novetats, es continuaran fent controls i estarà oberta, excepte a la zona pròxima a la desembocadura, que estarà acordonada de manera preventiva», contesta la conselleria. L’extrem de costa enganxat al Besòs ja està tancat de manera habitual. L’últim informe de l’AEMA precisa que 45 masses d’aigües a la UE –cap d’elles a Espanya– es van catalogar com no aptes entre 2017 i 2021 de manera consecutiva. Del total, 15 van eludir el precepte que les exhortava a prohibir banyar-s’hi.

Llista negra comunitària

La platja del Fòrum és l’única de la metròpolis barcelonina que l’agència europea ha advertit. L’AEMA la classifica juntament amb 315 zones de bany més de la UE, l’1,5% de les estudiades, sobre les quals adverteix que nedar a les seves aigües «pot provocar malalties» per no ajustar-se als nivells d’enterococs intestinals i el bacteri E.coli que ordena quantificar.

La Generalitat i Sant Adrià debaten sobre el judici de Brussel·les. Acció Climàtica esgrimeix que les proves que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va efectuar a la vora del Fòrum entre juny i setembre del 2022 van acreditar que la salubritat «va ser excel·lent en vuit de les mostres preses, bona en dues i només en un dels controls es va produir una alteració puntual de la qualitat».

La conselleria atribueix la distorsió a un fort xàfec. És la mateixa raó a la qual atribueix sis dels vuit resultats negatius dels exàmens practicats el 2019, dos dels tres van ser firmats el 2020 i un altre el 2021. «La qualitat de l’aigua durant aquests episodis de pluja és pobra, però a les 48 hores ja es recupera i és excel·lent», al·lega Sant Adrià.

De ser les condicions apropiades en la majoria d’ocasions, ¿per què Brussel·les relega llavors l’aigua de la platja del Fòrum a la seva llista negra? La directiva concreta una equació per ponderar una mitjana dels mesuraments de la presència de bacteris en les últimes quatre temporades de bany, una tasca que a Catalunya l’assumeix l’ACA. «L’AEMA fa mitjanes dels últims quatre anys i això pot empitjorar els resultats», afirma Sant Adrià.

La regulació europea estipula també que els Estats membre vetllaran per adoptar mesures la temporada següent d’haver rebut una qualificació deficient que «inclouran la prohibició o recomanació d’abstenir-se de banyar-se», sense haver d’esperar que els mals registres reiterats durant un lustre precipitin la clausura. «Són recomanacions per prendre mesures adequades davant de fortes pluges, i això ja es fa per protocol. Per tant, l’ajuntament no es planteja tancar la platja perquè ja es prenen les mesures adequades», rasa Sant Adrià.

Abocaments a la desembocadura

L’AEMA posa nota sense estudiar els motius pels quals, segons el seu parer, les aigües de la platja són millorables. L’ACA sí que cita les possibles causes en una fitxa en què, fins i tot sense actualitzar des del 2019, definia llavors la qualitat sanitària de les aigües com insuficient.

L’ens de la Generalitat reitera que els xàfecs intensos «són el principal factor de contaminació» de la platja, de manera que el Besòs la descarrega al Fòrum quan baixa agitat. Afegeix que el sobreeixidor del sistema de sanejament pot «produir abocaments puntuals» d’aigües residuals en cas de pluges torrencials i avaries.

Al seu torn, esmenta les fàbriques limítrofes a la platja com un risc potencial. «Aboquen les aigües de refrigeració a la desembocadura del riu. En algunes ocasions s’ha format espuma associada a aquests abocaments, que posteriorment han arribat al mar», indica. Remarca que també existeix perill d’un «abocament accidental d’hidrocarburs».

La Generalitat permet que les empreses ubicades allà on el Besòs s’uneix al Mediterrani aboquin una enorme quantitat d’aigua residual després del seu ús industrial. Les autoritzacions ambientals d’Acció Climàtica concedeixen a Tersa que es desprengui cada any d’un màxim de 33 milions de metres cúbics d’aigua utilitzada a través d’una canalització que dona al riu; faculta la central de cicle combinat d’Endesa a abocar fins a 1,7 milions de metres cúbics d’aigua refrigerada al dia a través d’una canonada submarina a 300 metres de la vora, i que l’altra planta d’Endesa i la de Naturgy disseminin 62.600 metres cúbics per hora al Besòs.

«No s’ha detectat cap afectació directa derivada dels abocaments sobre el medi receptor, tot i que es tracta de grans cabals», diu una de les autoritzacions del Govern. Al seu torn, desvincula la indústria de les puntes de contaminació bacteriològica detectades. «Respon a la pobra qualitat de les aigües del Besòs», atribueix la resolució, que remarca que, a part de les elèctriques i la incineradora, hi ha altres instal·lacions que «incideixen molt sobre la qualitat de les aigües i de l’ecosistema marí immediat i que poden sensibilitzar notablement la zona de les aigües de bany».

Els permisos obliguen que els abocaments industrials no escalfin més de tres graus l’aigua de la vora de la platja del Fòrum. Endesa, Naturgy i Tersa afirmen que efectuen controls i que compleixen els paràmetres.