El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha lamentat la "preocupació per l'estètica i els eufemismes" del Govern en relació a l'acord de la B-40. La Generalitat i l'executiu espanyol han arribat finalment a una entesa sobre el perllongament de la carretera entre Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès. "L'acord pels pressupostos és el Quart Cinturó, li diuen B-40 o Ronda Nord, tot són eufemismes", ha expressat Illa. I ha afegit: "no serà un carril bici el que fem, és la continuació d'una carretera de dos més dos [carrils] que ha d'arribar fins a Terrassa". ERC va defensar dilluns que la B-40 no serà d'alta capacitat.

D'altra banda, Illa ha dit que confia que el Govern també complirà amb l'acord per la "modernització" de l'aeroport del Prat al qual van arribar en el marc del pacte de pressupostos. En una conferència del Barcelona Tribuna, Illa ha dit que hi ha temps fins al desembre per l'entesa sobre l'aeroport, i ha explicat que confia amb la signatura d'Aragonès. "És una de les decisions estratègiques que s'ha de prendre a Catalunya i no hem de tardar massa en prendre-la", ha explicat. I ha concretat que, un cop es prengui la decisió, caldrà un temps d'implementació "de deu a quinze anys".