El Jutjat d'Instrucció número 2 d'Inca en funcions de guàrdia ha ordenat aquest dimecres presó comunicada i sense fiança per quatre detinguts del grup que va fugir de l'avió que va aterrar d'emergència a Palma de Mallorca el 5 de novembre. L'aeronau feia el trajecte Marroc-Turquia i va aterrar d'emergència a Son Sant Joan per la suposada indisposició d'un jove viatger. Durant l'espera per l'ambulància, es va produir una revolta a bord i una vintena de passatgers d'origen marroquí van abandonar l'avió, van córrer per les pistes de l'aeroport i saltar les tanques de l'aeròdrom, cosa que va obligar a tancar la infraestructura durant més de tres hores.

La major part de les detencions – una dotzena - es van produir el mateix dia a Sa Cabaneta, a Marratxí, després que els arrestats saltessin les tanques de l'aeroport de Son Sant Joan i s'amaguessin per la zona. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional tenen constància que serien unes 23 o 24 persones les que haurien fugit de l'avió i en quedarien, per tant, nou per localitzar i arrestar. El Jutjat d'Instrucció número 2 d'Inca s'inhibirà al Jutjat d'Instrucció número 6 de Palma que és qui instrueix la causa.