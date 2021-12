Uns quatre milions d’espanyols no han rebut cap dosi de la vacuna contra la covid-19. Catalunya és l’autonomia amb un nombre més gran de no immunitzats, amb unes 857.000 persones, seguida de la Comunitat de Madrid i Andalusia, segons les dades del Ministeri de Sanitat. L’últim baròmetre del CIS servia per respondre la pregunta sobre per què aquest percentatge de la població no ha volgut seguir les recomanacions sanitàries i, de passada, mostrava un perfil demogràfic i ideològic dels no vacunats. Hi ha raons polítiques per oposar-se a la punxada? S’han estès les tesis negacionistes a Espanya? L’electorat de dretes és més negacionista a l'hora de vacunar-se que el d’esquerres?

Pocs però molt en contra. Només un 4,8% dels 3.779 entrevistats pel CIS afirmen que no s’han vacunat, però és que el 57,8% afegeixen que no tenen cap intenció de fer-ho, cosa que, sobre el conjunt de la població, representaria un 3%. El 26% d’aquests no vacunats, en canvi, sostenen que sí que estan disposats a rebre la seva dosi «quan els arribi el torn», cosa que, en realitat, ja ha passat. La dada més positiva és que el 94,9% dels sondejats diuen que estan immunitzats. Desconfiança cap a la vacuna. Un de cada quatre espanyols que no volen punxar-se (28,3%) addueix que no es refia de les vacunes que hi ha al mercat. El segon argument més esgrimit és la por als efectes secundaris (17,1%), seguit de la desconfiança en l’eficàcia de les dosis (10,1%) i la manca de garanties davant dels pocs assaigs i les anàlisis efectuades (9%). L’11,2% pretexta «altres raons» que no concreta, mentre que un ínfim 1,9% confessa el seu negacionisme sobre la covid-19. Més «rebels» a la dreta. En ubicar els no vacunats en una escala ideològica d’1 al 10, essent 1 l’extrema esquerra i 10 l’extrema dreta, trobem més rebels a destra que a sinistra. Tres de cada 10 no immunitzats (31,3%) se situen entre el 7 i el 10, és a dir, es declaren de dretes. Els que es confessen d’esquerres (de l’1 al 4) representen el 13,4%, mentre que un 8,9% se situa al centre (5 o 6). No obstant això, dos de cada 10 no vacunats eviten ubicar-se ideològicament en ser preguntats sobre això. Aquesta distribució ideològica es reprodueix entre els que rebutgen rebre les punxades fins i tot quan els arribi el torn. I cridanera resulta la dada que els negacionistes del coronavirus s’autoubiquen en algun dels dos extrems ideològics, a la ultraesquerra o a la ultradreta. Votants de Vox. En correspondència amb les dades anteriors, on hi ha més percentatge de no vacunats és a Vox, l’únic partit amb un percentatge per sobre de la mitjana nacional (4,8%). Un de cada 10 espanyols que van votar els ultradretans a les últimes generals (10,5%) assegura no haver-se immunitzat, i d’ells, tres de cada quatre (72,3%) tampoc pensen fer-ho quan arribi el torn. En comparació, només no s’han vacunat el 4,3% de votants d’Unides Podem; el 4% dels electors del PP; el 2,8% dels afins a Ciutadans i el 2,1% de simpatitzants del PSOE. També per sobre de la mitjana nacional, un 9,5% dels abstencionistes declaren no haver rebut cap punxada. Les dades de la resta de formacions no són representatives en tenir mostres de menys de 100 persones. Perfil transversal. Segons Sanitat, hi ha un percentatge més gran de no vacunats entre els joves perquè la cobertura és menor en el grup d’edat de 20 a 49 anys. El CIS reafirma aquesta realitat en reflectir que dos de cada 10 espanyols que no han rebut cap dosi tenen entre 18 i 44 anys. D’altra banda, el perfil del no vacunat és molt heterogeni: són presents igual a zones rurals i urbanes, i no hi ha grans diferències entre homes i dones, ni entre els qui s’identifiquen com a classe alta i classe baixa. Pel que fa a la formació, les persones sense estudis són les que es vacunen més.