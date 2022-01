El ministre de Consum, Alberto Garzón, ha assegurat que «ningú» del Govern li ha dit que les seves declaracions en una entrevista en un diari britànic sobre la ramaderia intensiva són mentida i insisteix que es tracta d’una «notícia falsa» i una «tergiversació dirigida d’aquestes paraules, amb falsedats i mentides» per part del «‘lobby’ carni».

«És evident que hi ha hagut polèmica per com els meus companys, els socis de coalició, s’han pres aquestes declaracions o, més aviat, les declaracions que no vaig dir. Però pel que fa al que és substantiu, jo no he vist ningú que m’hagi dit: “Alberto, el que vas dir és mentida”. Ningú», ha afirmat en una entrevista a ‘Infolibre’.

En aquesta línia, s’ha reafirmat que les seves paraules van ser «impecables». «El que vaig dir ho mantinc i es convertirà en la línia de treball de tots els països occidentals», ha emfatitzat, alhora que s’ha recolzat en l’«evidència científica»

Segons el seu parer, les paraules van ser «tergiversades» i es va crear una «notícia falsa» sobre les seves declaracions perquè semblés que ell «atacava» el conjunt del sector ramader. «Jo vaig fer una defensa encesa de la ramaderia extensiva, familiar, social, que és la que genera llocs de treball».

En concret, Garzón ha acusat el «‘lobby’ carni» de crear la «notícia falsa» i les formacions de «dretes» per interessos polítics. «Al ‘lobby’ carni no li agraden aquest tipus de polítiques i per tant construeix la notícia falsa. Després hi ha els que se n’aprofiten per als seus propis propòsits partidistes, com les diferents dretes, pensant en les eleccions», ha explicat.

Preguntat per les reaccions dels companys de Govern que van indicar que parlava a «títol personal» i no com a ministre i que «lamentaven» les «desafortunades» declaracions, Garzón ha assegurat que el que va dir «té màxima acceptació en el Govern», perquè on governa el PSOE «està contra les macrogranges».

A més, amb referència a les paraules del ministre d’Alimentació, Luis Planas, que va indicar que «si algú parla d’alimentació, el normal és que em truquin», ha indicat que hi manté «bona relació» i que comparteixen «alguns espais de Govern». «Ell sap quina és la nostra línia de treball. El contingut d’aquestes declaracions l’havia manifestat jo prèviament i posteriorment. Ell el sabia», ha conclòs, mentre ha assegurat que el que indica està als documents del Govern.

En aquest sentit, el titular de Consum ha negat que la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ni el president del Govern, Pedro Sánchez, li hagin demanat la renúncia, tal com demanen els partits de l’oposició.