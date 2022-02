L'exconseller de Cultura Lluís Puig, actualment a l'exili a Brussel·les, ha visitat Andorra aquest dijous al vespre per assistir a la presentació del llibre 'Fronteres' del periodista Vicent Partal, segons han publicat el mitjà que dirigeix, 'Vilaweb', i l'editorial del llibre, Comanegra. És la primera vegada que un dels polítics catalans a l'exili des del 2017 visita el país dels Pirineus, que no forma part de la Unió Europea. L'acte s'ha celebrat a la llibreria La Trenca d'Andorra la Vella, amb presència del mateix Partal i de l'editor de Comanegra, Joan Sala.

El procediment espanyol contra Puig i la resta d'exiliats continua en marxa, per bé que les euroordres d'extradició contra ells estan suspeses a l'espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre les qüestions prejudicials presentades pel magistrat Pablo Llarena.

Aquesta qüestió no afecta, però, Andorra, que en no formar part de la Unió Europea no està subjecta a la normativa de les euroordres. En aquest cas, les extradicions es guien pels acords bilaterals que manté amb la resta de països.