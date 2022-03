Ciutadans va rebre 200.000 euros en donacions d'un mateix compte corrent tres dies abans de la declaració unilateral d'independència, el 24 d'octubre del 2017. Així ho ha avançat 'NacioDigital' i consta en l'informe del Tribunal de Comptes sobre els comptes dels partits polítics. El TdC detecta que la formació d'Inés Arrimadas va ingressar quatre donacions per l'import màxim cadascuna de 50.000 euros. I afegeix que, segons la informació facilitada per l'entitat bancària, el compte d'origen de les quatre transferències és el mateix. Per aquest motiu considera que s'ha pogut superar el límit màxim de donacions de 50.000 euros l'any per persona que fixa l'article 5.1 de la LOFPP4. I recorda que pot constituir una "irregularitat sancionable".

Cs ha enviat al·legacions al Tribunal de Comptes argumentant que ha actuat amb "màxima diligència" complint la Llei Orgànica de Finançament de Partits Polítics (LOFPP) ja que ha identificat els donants facilitant la informació requerida legalment. I afegeixen que el partit no pot accedir a les dades dels comptes bancaris d'on procedeixen les transferències.