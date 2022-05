El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha admès l'ús d'eines d'espionatge, però ha negat que sigui per perseguir a l'independentisme. En resposta a diferents preguntes de la portaveu de JxCat, a la sessió de control d'aquest dimecres; Marlaska ha reconegut que el govern espanyol adquireix i usa programaris per interceptar comunicacions amb l'objectiu de "lluitar contra la criminalitat, el terrorisme o el narcotràfic sempre sota l'empara judicial". El titular d'Interior ha explicat que aquests mecanismes "es van adquirint" i es publiquen al portal de contractació. "Aquí tot es fa amb llums i taquígrafs", ha assegurat.

Marlaska ha remarcat que "les forces i cossos de seguretat no persegueixen a l'independentisme", ja que "no persegueixen idees". Nogueras ha reclamat a Marlaska explicacions sobre la contractació d'empreses "per espiar a l'independentisme català". "O vostè d'aquestes coses tampoc se n'assabenta?", ha preguntat.

La portaveu de JxCat a la cambra baixa ha acusat el govern espanyol de tractar els afectats per l'espionatge "com a estúpids" i ha denunciat que s'hagi espiat a "rivals polítics".

Per aquest aspecte també va interessar-se a la portaveu d'ERC al Senat i exalcaldessa de Sallent, Mirella Cortès aquest dimarts. "Que el govern digui qui va autoritzar les escoltes il·legals a, com a mínim, 60 independentistes i que el PSOE bloquegi una comissió d'investigació sobre uns fets tan greus demostra la seva incapacitat de netejar les col·loques de l'Estat". En aquest sentit, la republicana va apuntar que no "és el primer cop que es fan servir aquesta mena de mecanismes", fet que constata que no hi ha "seguretat jurídica pels que apostem per transformar el sistema".