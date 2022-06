El govern espanyol ha pactat amb EH Bildu augmentar un 15% les pensions no contributives a canvi de l'abstenció dels abertzales en la votació de la llei sobre els plans de pensions col·lectius que regula la creació d'un fons públic i que incorpora incentius per a les empreses i treballadors. El dictamen de la norma es vota en comissió al Congrés aquest dijous a la tarda i la setmana que ve arribarà al ple de la cambra baixa. La mesura s'inclourà en el decret de pròrroga de les mesures anticrisi i, segons un comunicat d'EH Bildu, es prorrogarà com a mínim fins al 31 de desembre de 2022. El partit abertzale calcula que implicarà un increment d'entre 60 i 100 euros mensuals per a les pensions més baixes.

L'acord també inclou el compromís d'assegurar que "ni un sol euro de la Seguretat Social, del sistema públic, sigui destinat al fons de pensions, evitant així la descapitalització de la Seguretat Social i blindant les pensions públiques i la seva sostenibilitat".