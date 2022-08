Ni la Sagrada Família, ni l’Alhambra, ni la catedral de Burgos ni cap altre dels monuments repartits per tot Espanya hauran d’apagar la seva il·luminació quan dimarts vinent entri en vigor el decret d’estalvi energètic que obligarà que edificis públics i aparadors dels comerços quedin a les fosques.

Fonts del Ministeri de Transició Ecològica han confirmat a EFE que la il·luminació ornamental dels monuments no està inclosa en les restriccions per a l’estalvi energètic, ja que no se’ls considera edificis públics en el sentit dels que estan ocupats per alguna dependència de l’Administració.

De fet, la il·luminació dels monuments no figura al decret que desenvolupa el pla d’estalvi però, des de la seva aprovació dilluns passat en el Consell de Ministres, s’han suscitat dubtes respecte a això.

Per exemple, l’alcalde socialista de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, va advertir que apagar els llums d’edificis com la Catedral de Santiago –donant per fet que estava afectada per la mesura– o altres de la zona històrica de la capital gallega redundaria en menys llum en determinades parts de la ciutat.

No ha sigut l’únic a expressar aquests dubtes respecte a la il·luminació ornamental dels monuments que s’han accentuat pel fet que el pla espanyol va en la línia dels d’altres països europeus en els quals, per contra, sí que s’apagaran monuments com la Porta de Brandenburg a Berlín o el Colosseu de Roma, durant uns dies.