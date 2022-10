El govern espanyol ha aprovat el projecte de pressupostos de l'Estat per a 2023 en el Consell de Ministres d'aquest dimarts. Els comptes públics per a l'any vinent preveuen 266.189 milions d'euros de despesa social, "la xifra més gran mai registrada", segons ha destacat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en roda de premsa. Sis de cada deu euros dels PGE de l'any que ve aniran a despesa social i si s'hi inclouen els fons europeus, la xifra assoleix els 274.445 MEUR. Entre les mesures que inclouen els pressupostos, hi ha la revalorització de les pensions amb l'IPC i una aportació de recursos a la guardiola de les pensions, per primer cop en 13 anys. També es preveu un increment de l'IMV igual que el de les pensions.

Una altra de les mesures que ha destacat Montero és l'extensió de la bonificació i gratuïtat dels abonaments de Rodalies durant tot el 2023, que costarà 660 milions d'euros. Inversió "històrica" Pel que fa a la inversió real, Montero ha destacat que per primer cop se supera el llindar dels 10.000 milions d'euros, un fet qualificat "d'històric". Incrementarà de 8.900 MEUR de l'anterior pressupost a 11.867 MEUR, un 33% més.