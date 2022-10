Milers de persones –unes 15.000, segons dades de la Delegació del Govern a Madrid– s’han manifestat aquest dissabte a la capital per exigir la revalorització de les pensions i els salaris d'acord amb l’índex de preus de consum (IPC) i defensar que el sistema que sosté prestacions públiques en la jubilació és «solvent» i no necessita cap «privatització».

La protesta, convocada per la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions (COESPE) i a la qual s’han adherit sindicats com CGT, ha reunit pensionistes de diferents parts d’Espanya, com el País Basc, Andalusia, Extremadura, Catalunya o Madrid, així com joves i persones de mitjana edat, que també han reivindicat el «final de la bretxa de gènere» en aquest sistema.

Els assistents han portat pancartes amb lemes com «soc vell, no covard», «tots som pensionistes», «sense excuses de lladre: vull la meva pensió» o «blindar les pensions i no els Borbons» i han corejat càntics com «pensions dignes per a totes les dones» o «que visqui la lluita de la classe obrera».

A la capçalera de la manifestació, Ramón Franquesa, portaveu de la Coordinadora Estatal del Sistema Públic de Pensions (COESPE), ha remarcat que la inflació no ha de ser aprofitada «per empobrir més els pensionistes» i ha dit que «només amb salaris dignes» són sostenibles les pensions, amb la qual cosa ha justificat la demanda d’apujar els salaris amb l’IPC. «Som aquí per demanar que pensionis i salaris pugin amb el cost de la vida, el mateix que demà exigiran els treballadors francesos a París, el mateix que estem exigint des de fa mesos a les places de centenars de ciutats i pobles de tot Espanya», ha explicat en declaracions als periodistes.

Franquesa també ha demanat que «no es privatitzi la Seguretat Social» perquè el sistema de repartiment, que és el que hi ha a Espanya, és un sistema «solvent» que «no ha fet fallida a cap país del món», mentre que, ha recordat, «aquesta mateixa setmana, a la borsa de Londres, fan fallida sistemes privats de pensions». «És inacceptable que es desviïn les cotitzacions de la Seguretat Social cap a sistemes privats de pensions per a actuals treballadors. Això resta ingressos a la Seguretat Social i als pensionistes però, d’altra banda, es porten els diners de les futures pensions a paradisos fiscals», ha argumentat.

El portaveu ha indicat que, tot i que el Govern ha pres mesures, aquestes «són insuficients», amb referència a la despesa social anunciada per l’Executiu a l’esborrany dels pressupostos generals de l’Estat per a la revalorització de les pensions amb l’IPC del 8,5%. «Tot i que estem contents que durant els últims dies i davant la convocatòria de la manifestació hi hagi hagut un compromís d’apujar-les (les pensions) al 8,5%, nosaltres el que volem és que s’augmentin íntegrament com està pujant la vida, com s’augmenten els lloguers o les hipoteques», ha valorat.

Per a Miguel Fadrique, secretari general del sindicat CGT, també és necessari que els salaris pugin per sobre de l’IPC perquè, en cas de no arribar a aquest límit, les classes treballadores «continuaran perdent poder adquisitiu com estem perdent en els últims anys». «Aquest tipus de mobilitzacions massives han de ser el principi del camí», ha expressat en declaracions Efe, mentre ha denunciat que el cost de la vida «està pujant a passos de gegant».

Aquest diagnòstic el comparteix José Luis Molano, portaveu de la Plataforma en defensa de les Pensions Públiques, que en declaracions a Efe ha demanat «no abaixar la guàrdia» davant l’adopció de mesures com «els plans privats de les empreses». Des de el seu punt de vista, el moviment pensionista, que és «la punta de llança» de tots els moviments socials, s’ha de mantenir atent perquè la classe política no faci «martingales de cap tipus» respecte al garantiment del sistema públic de prestacions en la jubilació.

Per la seva banda, el diputat de Podem al Congrés Javier Sánchez ha recolzat les reivindicacions «de justícia social» dels manifestants i ha opinat que «en la crisi del 2008» els pensionistes «van ser els que van sostenir les generacions més joves». «Avui veiem amb pesar com en aquesta nova crisi provocada per la guerra a Ucraïna, els pensionistes, de nou, han d’estar estrenyent-se el cinturó per fer front a la pujada de preus», ha comentat en declaracions als mitjans, mentre que ha afegit que la revalorització del 8,5% és «un èxit històric» del moviment pensionista.

Sánchez ha afegit que «cal continuar treballant» perquè els jubilats tinguin «una vida digna», una posició defensada també pel precandidat de Podem a l’Alcaldia de Madrid, Roberto Sotomayor, qui considera «assenyat» que hi hagi un pla de pensions públic «garantit de qualitat». Sotomayor ha criticat la «guerra ideològica» plantejada, segons ha dit, per persones com la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, o l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i ha assegurat que Podem estarà «sempre» al costat dels pensionistes.