La Conferència del Clima de l'ONU celebrada a la ciutat escocesa de Glasgow ha acabat aquest dissabte amb un acord en temps de descompte. La COP26 ha aprovat un document "imperfecte", en paraules del seu president, Alok Sharma, que recull la reducció de les emissions contaminants amb l'objectiu que la temperatura del planeta no superi els 1,5ºC. Tot i això, una esmena introduïda al tram final per la delegació índia ha acabat aigualint els objectius del document.

L'Índia ha demanat que no s'expliciti l'eliminació del carbó i d'altres combustibles fòssils sinó la seva reducció tenint en compte les "circumstàncies nacionals" de cada país, una proposta avalada per la Xina. Així, no queda palès el compromís de treballar per eliminar aquestes fonts d'energia, sinó per reduir-ne gradualment l'ús. Això ha aixecat les crítiques de la Unió Europea, Suïssa, Liechtenstein, Veneçuela i algunes illes del Carib i del Pacífic. Tot i això, el text s'ha acabat aprovant per unanimitat.

"Em disculpo per la manera com aquest procés s'ha desenvolupat. Em sap molt de greu. Entenc la profunda decepció però també és vital que protegim aquest paquet", ha dit, emocionat, Sharma, per defensar la votació final.

El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha lloat els "passos importants" que recull el document de Glasgow malgrat els "interessos" i "condicions" que s'hi plasmen. "Desafortunadament, la voluntat política col·lectiva no ha estat suficient per superar algunes contradiccions profundes", ha valorat en un comunicat, ja que hi ha hagut objectius com la descarbonització completa que no s'han assolit.