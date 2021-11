Una petita comunitat musulmana a Bohoniki, a Polònia, ha enterrat aquest dijous una altra víctima de la crisi entre Bielorússia i la Unió Europea. És el segon funeral que es fa en aquesta petita localitat fronterera per una persona morta al gèlid bosc pròxim al pas fronterer de Kuznica.

El primer va ser per l'Ahmad al Hasan, un jove sirià que va morir en intentar travessar el riu per arribar a Polònia. En canvi, a l'home enterrat aquest dijous no l'han pogut identificar.