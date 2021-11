Àustria, que la setmana passada va confinar els dos milions d’habitants que no s’han vacunat contra la covid-19, ha estès des d’aquest dilluns el confinament a tota la població per fer front a l’escalada de casos que s’ha produït al país les darreres setmanes. El santvicentí Adrià Bronchal, que viu a Innsbruck, al Tirol austríac, des de l’agost passat, explica que aquestes mesures, i sobretot l’anunci del govern de fer obligatòria la vacunació a partir del febrer, «han provocat un gran rebuig entre la població i han desencadenat protestes massives cada dia d’ençà que es van anunciar».

Les xifres de contagis de covid continuen desbocades a bona part del centre d’Europa i les hospitalitzacions creixen a un nivell preocupant en estats com Alemanya o Àustria, que aquest dilluns va decretar un confinament similar al que es va viure al començament de la pandèmia, ja que la taxa de contagis es troba entre les més altes d’Europa.

Adrià Bronchal, que treballa com a investigador postdoctoral a la facultat d’Economia de la Universitat d’Innsbruck, explica que els establiments d’oci i restauració del país «han hagut de tancar i només els establiments vinculats a serveis essencials com els supermercats i les farmàcies romanen oberts». Les mesures, però, «permeten anar a treballar, fer esport a l’aire lliure i passejar».

Les noves restriccions han alterat de nou la vida del país centreuropeu «sobretot pel que fa al temps d’oci i la socialització de les persones», assegura Bronchal, tenint en compte que «tots els establiments d’oci, inclosos els famosos mercats de Nadal, han estat tancats». Aquests espais a l’aire lliure són «el principal lloc de trobada per als austríacs durant les dues últimes setmanes de novembre i tot el mes de desembre», explica. En principi, «si tot va bé i les xifres de contagi baixen significativament tornaran a reobrir abans de Nadal, però això encara no ho sabem».

Tot i el retorn al confinament total, Bronchal troba encertades les noves mesures. «Crec que quan se supera una certa quantitat de persones contagiades i el ritme de contagi s’accelera per sobre de certs nivells és necessari restringir i limitar la vida social de la gent per tal de revertir la situació i reduir tant la velocitat com el nombre total de contagis», opina. Quant als controls per al compliment de les mesures, el jove santvicentí subratlla que «no he notat una major presència policial, ni he vist cap control, de moment». Pel que fa a l’accés als establiments que romanen oberts com supermercats i farmàcies, «simplement s’ha de dur una mascareta FFP2».

Es compleixen les mesures

En principi, el tancament a Àustria ha de durar vint dies, fins al 13 de desembre. Segons el santvicentí, la població «està complint les mesures» i assegura que «es veu menys gent caminant pels carrers i molts establiments estan tancats». Tot i això, pensa que «haurem d’esperar a veure com reacciona la gent. A Àustria, igual que a Espanya, la majoria de les sancions imposades durant el primer confinament no es van acabar tramitant, i ara hi ha el risc que la gent no les compleixi pensant que no es tramitaran de nou».

Baix índex de vacunació

A Àustria, el 35% de la població adulta no està vacunada, una xifra superior a la mitjana europea. En les darreres setmanes, les autoritats austríaques han augmentat la pressió sobre els no vacunats i, abans de tancar a a tota la població, es va declarar el seu confinament. Bronchal no creu que el fet de confinar les persones no immunitzades fos una mesura efectiva «per això el govern austríac ha anunciat que a partir de febrer la vacunació serà obligatòria. Veurem si al final es així o no, però la resposta de la ciutadania no s’ha fet esperar i ja portem diversos dies consecutius de protestes i manifestacions».

L’investigador bagenc, de 32 anys, va arribar a Àustria l’estiu passat amb la pauta vacunal completa i explica que «a tot arreu» li demanen el certificat de vacunació. Explica que «el confinament que tenim ara mateix em recorda al període de desescalada que vàrem tenir a Espanya quan podíem sortir a treballar, fer esport, i poca cosa més». Afirma també que des que és a Àustria, i abans de l’entrada en vigor de les mesures actuals, «l’única diferència significativa que he notat es que aquí mai ha estat obligatori dur la mascareta en espais a l’aire lliure».