El president del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha afirmat aquest divendres durant un discurs a la nació que ha donat l’ordre expressa de «disparar a matar» sense previ avís contra els manifestants que estan ocasionant greus disturbis els últims dies, que va qualificar de «bandits», si ofereixen resistència a les autoritats.

«He donat l’ordre als òrgans de la policia i l’Exèrcit de disparar a matar sense previ avís», ha dit el president, en alertar que no dialogarà «amb bandits armats i preparats, tant locals com estrangers».

El mandatari ha assenyalat que «els terroristes continuen danyant la propietat estatal i privada» i «utilitzen les seves armes en contra dels ciutadans». «Des de l’estranger se senten crides a les parts per portar a terme converses a fi d’una solució pacífica. Quina ximpleria! Com es pot dialogar amb criminals i assassins?», ha argumentat.

Ha alertat que «l’operació antiterrorista continua». «Els combatents no han deposat les armes, continuen cometent crims o es preparen per cometre’n de nous. Cal portar la lluita contra ells fins al final. Els que no es rendeixin seran eliminats», ha advertit.

El president ha aprofitat l’ocasió per arremetre contra els serveis de seguretat kazakhs, que no van saber preveure la possibilitat d’aquesta crisi. «És d’una importància crítica comprendre per què l’Estat es va quedar adormit i no va advertir la preparació clandestina dels atacs terroristes ni les cèl·lules adormides dels combatents», ha asseverat. «Hem descobert que no tenim prou tropes especials, mitjans ni equipament policial especial. Solucionarem urgentment aquest problema», ha remarcat.

Segons Tokayev, les accions dels manifestants «van mostrar l’existència d’un pla precís contra les instal·lacions militars, administratives i socials», a més d’«una coordinació precisa de les seves accions, una alta preparació militar i una crueltat animal». «A més dels combatents, hi van actuar especialistes preparats per portar a terme sabotatges ideològics», ha afegit.

Tokayev ha aprofitat l’ocasió per celebrar la ràpida resposta de l’Organització del Tractat de Seguretat Col·lectiva (OTSC), aliança militar que agrupa sis antigues repúbliques soviètiques, i que va respondre afirmativament a la petició de Nur-Sultan d’enviar tropes per ajudar a solucionar la crisi política a la nació centreasiàtica.

En particular, ha donat les gràcies al primer ministre d’Armènia, actualment president ‘pro tempore’ de l’OTSC, i als presidents de Bielorússia, el Kirguizistan i el Tadjikistan. «Adreço especials paraules d’agraïment al president de Rússia, Vladímir Putin. Va reaccionar molt ràpidament, i sobretot, amb un càlid sentit de camaraderia, a la meva sol·licitud», ha afegit.

A més, ha expressat paraules d’agraïment als mandataris de la Xina, l’Uzbekistan i Turquia, així com a l’ONU i altres organitzacions internacionals.

Per contra, ha criticat el «paper instigador» de mitjans indepenents i polítics estrangers, als quals ha acusat de «sentir-se per sobre de les lleis i considerar que tenen el dret de reunir-se i parlar del que els vingui de gust». «Les accions irresponsables d’aquests lamentables activistes distreuen la policia del compliment de les seves principals responsabilitats. De vegades són objecte de violència i ofenses», ha denunciat.

A més, els ha responsabilitzat de les restriccions imposades durant aquests dies a internet, ja que «a conseqüència d’això es veuen afectats els interessos de milions de ciutadans i l’empresariat nacional». «Aquests demagogs irresponsables s’han tornat còmplices del desenvolupament de la tragèdia al Kazakhstan», ha afirmat, en assenyalar que el Govern reaccionarà amb mà dura davant el que ha anomenat «actes de vandalisme legal».